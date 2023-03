Récord turístico: más de 800 mil personas desembolsaron 26.467 millones de pesos

La última vez que el feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia dio lugar a un fin de semana turístico fue en 2017, cuando casi un millón de viajeros recorrieron el país, 13,6% más que en este 2023. Sin embargo, a pesar de haber circulado menos gente, el gasto total de 2023, a precios reales, resultó 0,2% superior. Los turistas destinan cada vez más proporción de su presupuesto a ocio y recreación.



El segundo fin de semana largo del año fue acorde a las expectativas del sector. Viajaron 880.000 mil personas y gastaron $26.467 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.



Los turistas gastaron, en promedio, $10.590 diarios cada uno, y la estadía fue de 2,8 días. El tiempo fue inestable, con lluvias en algunas ciudades, especialmente el sábado, en el norte y centro del país. Hubo vientos y temperaturas más bajas de lo que se venía registrando, pero que igual permitieron momentos de esparcimiento al aire libre.



Según el informe de CAME, las ciudades con propuestas y encuentros fueron las más concurridas, además de otras tradicionales en esta época, como Bariloche, Mendoza, los valles de Córdoba, las que tienen complejos termales, y también la Ciudad de Buenos Aires, que recibió una ola de turistas por el partido de la Selección Argentina y otros torneos deportivos.



Para los empresarios del sector la fecha fue regular, pero la gastronomía trabajó bien. El viernes hubo más comercios abiertos que lo habitual para un feriado, especialmente en las ciudades más grandes, para no perder ventas.



Al ser una conmemoración que marcó la historia argentina, el feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia no tiene la magnitud comercial de otras fechas, pero muchas provincias lograron evocar la jornada con propuestas alegóricas que reunieron a turistas y residentes. Entre Ríos: cómo fue el movimiento del fin de semana largo El turismo del fin de semana fue de cercanía con arribos de la misma provincia, de Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires principalmente. Se notó también la presencia del visitante internacional, mayormente uruguayo. Los complejos termales tuvieron gran concurrencia, especialmente los de Federación y Villa Elisa, mientras las playas continuaron siendo una opción a pesar de las temperaturas más bajas y las nubes. Las ciudades que prepararon citas tuvieron arribos especiales, como Gualeguaychú con su segunda edición del Festival Literario, la Jornada de Memoria y Democracia en el Palacio San José de Concepción del Uruguay o la Convención de Pastores y Líderes Evangelistas en Paraná. Otra ciudad muy visitada fue Colón, aunque como el resto, fue con un movimiento moderado. (Ámbito)