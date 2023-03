Evaluarán reducción de valores de energía eléctrica para los productores

En una publicación en su cuenta de la red social Twitter, Royon consignó hoy que se reunió con el presidente de la CAME, Alfredo González, y el director de Economías Regionales de la entidad, Eduardo Rodríguez., reveló la funcionaria.Asimismo, afirmó que se conversó "sobre la importancia de la tecnología de energías renovables para la producción agropecuaria y los beneficios que se le pueden brindar a los productores que la implementen".González solicitó que se haga extensivo a todo el país el beneficio que mediante la Resolución 125/2023 la Secretaría otorgó a la provincia de Mendoza, que reduce los valores estacionales de la energía eléctrica para los usuarios de pozos o sistemas de riego afectados por contingencias climáticas, precisó la CAME en un comunicado."Es muy grande el porcentaje de producción perdida por todos los inconvenientes climáticos; además, el productor se descapitaliza y no tiene respaldo para el trabajo de la cosecha de 2024; por eso tenemos que poner el foco en que este beneficio, que es de gran ayuda para los productores mendocinos, se extienda a nivel federal", expresó Gonzalez.A su vez, destacó el trabajo conjunto que se realizó con la secretaría en pos de un beneficio para el comercio, que se otorgó mediante la Resolución 54/2023 que establece que, desde el 1º de febrero en adelante, hasta los 800 kw hora mensuales se mantendrá el precio de 6,87 pesos mensuales por kw. Es decir, no se aplica la tercera quita de subsidios.Por su parte, Royon manifestó que "el costo pleno de energía para los industriales está por detrás de la inflación", explicó y adelantó: "Estamos trabajando en un proyecto de ley de eficiencia energética y tenemos por objetivo poner incentivos para la producción y el comercio".Del encuentro participaron también el director del sector de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez; su director ejecutivo, Pablo Vernengo; el secretario de Organización de la entidad y representante de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder), Silvio Farach; y el asesor técnico en materia energética, Gabriel Negrín.