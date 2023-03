La Federación Agraria Entre Ríos se declaró en estado de alerta y movilización

La Federación Agraria Entre Ríos (FAER) se declaró en estado de alerta y movilización y expresaron que el sector “necesita medidas extraordinarias, para mitigar una de las crisis más graves de los últimos 100 años”.La entidad que nuclea a los pequeños y medianos productores se declaró en estado de alerta y movilización. Llevará sus reclamos a Capital Federal y no descartó volver a las rutas entrerrianas en el mes de abril, si no se obtienen respuestas favorables a una serie de reclamos.“Este jueves 23 de marzo, en Aranguren, se reunieron dirigentes de la Federación Agraria de Entre Ríos con Cooperativas Federadas para analizar la profunda crisis que soporta el sector como consecuencia de la sequía más intensa de los últimos 100 años”, informaron y ampliaron: “Sin dudas, ninguna medida que se instrumente revertirá las pérdidas de una campaña del sector paupérrima, que atraviesa a todas las actividades por igual, pero será necesario que el Gobierno, tanto Provincial y Nacional, asuman que se deben adoptar medidas extraordinarias, que tengan como única premisa sostener a los productores dentro del sector”.“Hasta ahora no se han dado respuesta a la altura de la crisis, siguen restricciones para el financiamiento, como lo son las comunicaciones del BCRA, que castigan y discriminan al agricultor, a tal punto que la tasa usuraria, que se le cobra al productor en emergencia o desastre agropecuario es del 93,60 % anual. La AFIP busca hasta el último vestigio para reconocer los certificados de emergencia, solo para postergar los pagos del por ejemplo el impuesto a las ganancias (que no habrá) y cobrando interés, y así podríamos seguir enumerando palos en la rueda, que persisten afectando a todos los productores”, dieron cuenta.En este marco, la Federación Agraria de Entre Ríos se declara en estado de alerta y movilización, que en primera instancia llevará sus reclamos a la Capital Federal, en marco de las acciones aprobadas a nivel nacional, no descartando en el mes de abril volver a las rutas de Entre Ríos, si no hay respuestas positivas a los reclamos.