ANSES dio precisiones sobre cómo será la operatoria de canje de bonos en dólares

La ANSeS brindó precisiones sobre cómo será la operatoria de canje de bonos en dólares de ese organismo y garantizó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) revalorizará su cartera con la compra de bonos en pesos.



Así, detalló que, para conseguir su mayor rendimiento, el FGS realizará en forma gradual la venta de bonos AL (emitidos bajo legislación local) mientras que los bonos GD (bajo legislación extranjera) se darán directamente al Tesoro Nacional.



El 30% de lo recaudado por los AL (aproximadamente $400.000 millones) pasarán a formar parte del FGS.



Mientras, como contraprestación del 70% de lo recaudado por la venta de los AL, más los GD que serán entregados al Tesoro Nacional, el Tesoro Nacional dará al FGS un Bono Dual que se ajustará por inflación y por devaluación, según la información oficial.



La ANSeS resaltó siete "características positivas" de la compra del bono dual por parte del FGS:

-- Ese título se ajusta por inflación y por devaluación, lo cual garantiza que no pierda su valor en el tiempo.

-- El FGS comprará el Bono Dual al 60% de su valor técnico: recibirá 100 bonos por cada $60, lo cual implica directamente una revalorización de la cartera del FGS en aproximadamente US$2 mil millones.

-- El FGS compra el Bono Dual a una tasa positiva del 8%.

-- Ese Fondo tendrá una mayor previsibilidad, ya que obtendrá los Bonos Dual a largo plazo (13 años).

-- La compra del Bono Dual da "mayor estabilidad y seguridad", ya que no es un bono volátil, como lo son los AL y los GD.

-- El Bono Dual "es deseado por cualquier banco" ya que no se desvaloriza ni por inflación ni por devaluación.

-- Es un bono de bajo riesgo, ya que tiene muy poca probabilidad de ser defaulteado.



Por estos motivos, la ANSeS garantizó que ganará US$2.000 millones con el canje de bonos que impulsa el Ministerio de Economía.