El dólar blue bajó tras anuncio de medidas: el Central volvió a vender divisas

El dólar blue bajó a $391 en la punta vendedora, mientras las cotizaciones financieras también operaron con caídas, luego de que el Ministerio de Economía obligó a los organismos públicos a vender bonos en dólares.Tras romper un nuevo récord nominal histórico en la rueda anterior, la divisa paralela cerró en $387 para la compra y $391 para la venta, pero se mantiene aún por encima del máximo histórico de enero pasado de $386.En una rueda con mucha volatilidad, la moneda marginal llegó a bajar hasta los $390, para recuperarse en el cierre, y la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en el 90,3%.La baja de tres pesos se da tras la reacción del mercado ante las a las nuevas medidas de Economía para contener los dólares financieros.El BCRA terminó su participación con ventas por US$ 140 millones para asistir la demanda en el mercado, en el que se registraron compras de YPF por US$ 20 millones y pagos de importación de energía por unos US$ 40 millones.En marzo, la autoridad monetaria suma ventas por US$ 1.371 millones, y en el año acumula US$ 2.431 millones de ventas netas en el mercado.En la Bolsa porteña el dólar contado con liquidación, operado con el bono Global 2030, cotizó a la baja en torno a los $398, y el spread con el tipo de cambio mayorista se ubica en el 93,1%.El MEP o dólar bolsa, también operado con el bono Global 2030, cayó hasta los $384,23 y la brecha con el oficial se ubica en el 87%.El dólar Qatar subió hasta los $425,36 y el turista o tarjeta para consumos en el exterior de hasta u$s300 por se ofreció hasta los $372,19.El ahorro o dólar solidario operó en los $350,92 y el mayorista que regula el BCRA ascendió hasta a $205,50. Fuente: (NA)