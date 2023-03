Las nuevas medidas del Gobierno para controlar al dólar: repaso una por una

Economía Bajan el dólar el blue y las cotizaciones financieras tras medidas oficiales

Controlar el mercado financiero

Oferta de dólares

Una por una, las medidas:

Qué se espera lograr:

Con el dólar blue disparado y con la tensión cambiaria en aumento, el Gobierno salió con una serie de medidas para domar el tipo de cambio, a la vez que apuntan a reducir el circulante de pesos en el mercado, para ponerle un freno a la inflación.La medida busca dar mayor profundidad al mercado con el que se opera dólar CCL -que actualmente está habilitado exclusivamente para bonos GD29, GD30, GD35 y el resto de la serie de globales- y, al mismo tiempo, darle instrumentos al Tesoro y al Banco Central para actuar en el mercado de cambio financiero.Actualmente, el Gobierno no puede accionar sobre la cotización del dólar CCL con dólares de las reservas -quedó expresamente prohibido en la última revisión del acuerdo con el FMI- y sólo podía hacerlo con sus tenencias de bonos bajo ley extranjera, que era una porción menor de los títulos en su cartera.A partir de ahora, el Ministerio de Economía podrá disponer de cerca de u$s35.000 millones en títulos nominales bajo ley local - AL29, AL30, AL35 y el resto de la serie de bonaers- que posee todo el Estado nacional para servir como oferta en el mercado de dólar financiero y, así, reducir la volatilidad sin afectar las reservas.El objetivo es controlar la volatilidad de la macroeconomía y así llevar calma a los mercados.-Ordenar a los organismos públicos ingresar al canje con sus bonos en dólares bajo legislación extranjera (globales o GD)-Incorporar los bonos en dólares bajo ley local (bonares o AL) en la operatoria de dólar CCL para generar profundidad en el mercado-El Ministerio de Economía, en coordinación con el BCRA, concentrarán el manejo del resto de los AL que no se colocaron en el mercado-Retirar del mercado bonos GD-Permite absorber excedentes de pesos que de otra manera presionan sobre la inflación-Logra reducir deuda en dólares con legislación extranjera-Genera instrumentos para actuar en el mercado de dólares financieros SIN afectar las reservas-Concentra el manejo de esos instrumentos (hoy diseminados en distintos organismos del Sector Publico) en el Mecon, en coordinación con BCRA-Levanta algunas restricciones cambiarias, como primer paso hacia un principio de normalización-Ayuda a reducir la volatilidad del mercado de dólares financieros en particular, y del mercado de capitales en general, evitando así su impacto entre otros en la inflación-Equipara a los bonos con legislación local (AL) como benchmark del mercado de dólares financieros-Sigue consolidando el programa financiero del tesoro, y-De esa forma continuamos el camino de estabilización para superar la crisis de junio 2022. Fuente: (Ámbito)