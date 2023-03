Tendrán subas extras en sus haberes 1.200.000 jubilados: a quiénes alcanza

Por el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM),. Esos importes se suman al bono de $ 15.000 que percibirán en esos meses.Luego, porque ese mes les corresponde a todos los jubilados y pensionados un incremento de haberes. Y la jubilación mínima tendría un incremento y podría desaparecer o no esa diferencia o plus.En junio, el SMVM sube a $ 87.987. El 82% representa $ 72.149.Desde que se aprobó ese plus transitorio, se pagó en los meses de enero-mayo y de julio a noviembre de 2018; en agosto y en octubre- noviembre de 2019, en octubre y noviembre 2021, en agosto, en octubre, noviembre y diciembre 2022 y en enero y febrero 2023.El incremento del salario mínimo también impacta en los programas “Potenciar Trabajo” (poco más de un millón de personas) que cobran la mitad del salario mínimo y “Acompañar” (35.000 personas), especialmente mujeres y personas del colectivo LBGTI+ en situaciones de violencia de género, que perciben un salario mínimo durante 6 meses consecutivos.También incide en el tope del 90% del RIPTE (salarios formales) para fijar el aumento de las cuotas de las afiliados a las prepagas con ingresos netos inferiores a 6 SMVM . Y en los trabajadores registrados mensualizados o jornalizados que cobran menos del salario mínimo mensual o por hora. Y de manera indirecta como referencia sobre los trabajadores no registrados o informales, publica