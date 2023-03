Suba salarial en marzo para empleados de comercio: sueldos según categoría

Economía El gobierno convocó a reunión para aumentar los salarios del personal doméstico

El último acuerdo paritario de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) con las cámaras empresarias mercantiles estableció un aumento en dos tramos, el último de los cuales rige desde el presente mes.. En ambos casos, incluye el presentismo.sobre los salarios del mes anterior.-13% en febrero 2023, sobre los básicos de las escalas convencionales y sobre los importes no remunerativos vigentes al mes de diciembre del 2022.-9,9% en marzo 2023, sobre las escalas convencionales y sobre los importes no remunerativos vigentes al mes de febrero del 2023.Si bien los aumentos son remunerativos, las bases de cálculo serán los sueldos básicos de convenio y la suma no remunerativa del 59,5% que se estableció en mayo del año pasado.El 22,9%, sumado al 59,5%del primer tramo, totaliza un 82,4% en términos nominales, pero como es último acuerdo tienen una base de cálculo distinta,De esta manera, un empleado de comercio de Maestranza A, a jornada completa y sin antigüedad pasará a tener un bruto total de $120.824,52 que más el presentismo llega a los $130.893,23 y hay adicional la suma no remunerativa de $51.877,24.En tanto,. En el caso de un trabajador a media jornada, el monto de bolsillo pasaría a $74.354,97, precisó.El salario máximo bruto para la categoríaLa antigüedad es el 1% por año trabajado y deberá aplicarse a las nuevas cifras remunerativas. En cuanto al presentismo, las cifras remunerativas deberán ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el artículo 40 del convenio colectivo de trabajo 130/75, explicó Ignacio Online.