¿Qué tarjetas podés solicitar en Argentina?: Beneficios y características

Dentro de la amplia gama de productos financieros, las tarjetas de débito son la opción de pago que facilita el control del dinero y brindan la. En Argentina, la variedad de productos disponibles puede complicar un poco la elección de la tarjeta ideal.Por fortuna, existen webs como mistarjetas.ar donde podemos encontrar no sólo las opciones mejor valoradas por los usuarios, sino sus características, proceso de solicitud y las maneras de solucionar los problemas habituales vinculados a su uso.Si bien, en general, los argentinos podemos disfrutar de tres tipos de tarjetas para pagar: la prepaga, la de crédito y la de débito. La diferencia entre ellas radica en su funcionamiento.La tarjeta prepaga permite efectuar compras pero, a diferencia de la tarjeta de débito no es posible efectuar retiros de efectivo. Aunque con la tarjeta de crédito podemos disfrutar de ambas opciones, el punto diferencial radica en el cobro de intereses.De esta forma la tarjeta de débito es el producto financiero ideal para comprar y retirar efectivo en cajeros electrónicos sin preocuparnos por los intereses, ya quey no existe ninguna operación de préstamo por parte del organismo emisor.La mayor ventaja de las tarjetas de débito argentinas es la posibilidad de utilizarlas en cualquier parte del mundo, siempre que activemos laDe esta forma, tenemos acceso a nuestro dinero durante el viaje con total seguridad.Las entidades financieras de Argentina ofrecen a sus usuarios la oportunidad de escoger productos adaptados a la medida de sus necesidades; sin embargo, existen algunas tarjetas que, debido a sus características y ventajas, se encuentran en, estas son:Sin duda, la tarjeta Nativa MasterCard es uno de los recursos digitales más solicitados por los clientes del Banco Nación. Es un productode los consumidores, por lo que permite efectuar compras, retirar dinero en efectivo en cajeros y realizar cualquier tipo de transacciones.Su principal ventaja es que carece de límite de fondo y puede ser utilizada para comprar en todos los comercios afiliados a MasterCard, incluso en el extranjero.Asimismo, podemos disfrutar del ventajosolos cuales se suman automáticamente con cada transacción, sea una compra, transferencia o pago de servicio. Los puntos acumulados son canjeables por promociones especiales, servicios o productos.Otros beneficios de elegir la Tarjeta Nativa es la oportunidad de domiciliar pagos, contratar servicios streaming e incluso, efectuar compras online internacionales. Asimismo, cuenta con, de esta forma amplía el nivel de seguridad eliminando la necesidad de presentarla al momento de pagar.Esta tarjeta nace de la iniciativa de eliminar los trámites burocráticos a los que suelen someter las instituciones financieras tradicionales para la aprobación de este tipo de productos, de ahí que se caracteriza por laLa empresa Ualá Argentina aprovecha las ventajas de la tecnología para ofrecernos un sistema financiero que revoluciona el sector gracias a que prescinde de la necesidad de tener el dinero afiliado a una entidad bancaria. Para ello, podemosEn este sentido, la comodidad es el punto fuerte del producto, así como la versatilidad, ya que, al igual que una tarjeta de débito prepagada, nos permite realizar pagos y recibir o enviar dinero.La única pega que encontramos es que tiene un monto máximo de depósito de 16 mil pesos; sin embargo, lo compensa ely el retiro de efectivo en cajeros automáticos a nivel nacional.La Anónima es reconocida como una de las redes de supermercados más importantes del país. Desde 2009, la empresa pone a disposición de los usuarios su tarjeta especial comoEn la búsqueda de mejorar la experiencia de compra e incentivar las ventas, el producto abarca más allá de las transacciones en los establecimientos de la marca, también el retiro de dinero en efectivo en cajeros automáticos de Banelco.Asimismo, supone el disfrute de múltiples beneficios empezando por elque se nos otorga al momento de recibir la tarjeta. Se suman a las ventajas las continuas promociones y descuentos. El proceso de solicitud y activación no demora más de 5 minutos.Sin embargo, la mejor parte es la opción de efectuarLa tarjeta funciona en todos los supermercados de la Anónima a nivel nacional, así como en cualquier establecimiento afiliado al sistema Vida.Naranja X es reconocida por su atención y variedad de servicios, entre los más sobresalientes la tarjeta Naranja se presenta como un producto queA diferencia de otras emisoras de tarjetas de crédito, persigue ofrecer una financiación que beneficie tanto a la empresa como a los consumidores, por lo que además depermiten comprar y financiar compras de numerosos productos.Mediante ella entidad facilita el pago en cuotas del importe total de la compra. La intuitiva plataforma online garantiza la gestión y el máximo provecho del producto.Ahora bien, si lo que necesitamos es acudir de manera presencial a la agencia más cercana y realizar diferentes trámites, Turnero Naranja es la herramienta eficiente al momento de sacar turno para ello.El Banco de Santiago del Estero es el ente emisor de la Tarjeta Alimentar, un producto que tiene como propósito facilitar elDe esta manera, se convierte en la forma más sencilla de disfrutar el depósito correspondiente a la cesta básica. El importe mensual que reciben los beneficiarios puede ser gastado en cualquier establecimiento comercial de expendio de alimentos.Otra ventaja de la Tarjeta Sol es la oportunidad de retirar efectivo, de acceder acon un plazo de devolución de 18 cuotas y de solicitar préstamos que se pueden reembolsar incluso después de 72 meses.Cabe acotar que, debido a que forman parte de la familia de Visa y MasterCard, sus ventajas sony facilitan el adelanto de efectivo en distintas monedas extranjeras.El Banco del Chaco pone a disposición la Tarjeta Tuya un producto financiero queLa razón es simple, sin demasiados trámites ni requisitos, permite efectuar compras y realizar pagos a través de un financiamiento basado en la devolución del importe en cómodas cuotas.El proceso de solicitud es bastante sencillo y no requiere de efectuar ningún tipo de depósito inicial. Del mismo modo, la entidad posibilita la aprobación desiempre que sean mayores de 16 años.Tanto la renovación como los costos de mantenimiento son relativamente bajos, y es aceptada en un sinfín de comercios a nivel nacional.