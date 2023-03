Intentaron cruzar a Brasil con 93.700 dólares y se los incautaron

Dos salteños fueron detenidos en el paso internacional de Bernardo de Irigoyen cuando pretendían salir del país con 93.700 dólares no declarados. No quedaron detenidos, aunque sí se le retuvo el dinero, el vehículo y el celular a uno de ellos.Todo comenzó el miércoles a la mañana cuando dos hombres, identificados como Jorge Samuel Maza Garate y Jorge Antonio Maza, oriundos de la capital salteña, llegaron al centro de frontera que está en el límite con Brasil, y se dirigieron caminando hacia la localidad de Barracao, Brasil. Una hora después ambos retornaron de la misma forma y se dirigieron hacia la casilla del personal de la Dirección Nacional de Migraciones para formalizar la salida del país.Una vez finalizado los trámites, ambos caminaron hacia Bernardo de Irigoyen y a los pocos minutos retornaron a bordo de una Renault Duster Luxe, patente MKV-961, con la intención de trasponer el límite, como cualquier familia turista que se dirige a las playas del sur brasileño.Los agentes aduaneros advirtieron que se trataba de las mismas personas que habían retornado poco antes de Barracao y decidieron realizar las preguntas de rutina, vinculadas al transporte de mercaderías que deberían ser declaradas.Si bien los hombres se mantuvieron calmos en todo momento, los agentes aduaneros decidieron realizar una requisa en el vehículo. En los asientos traseros sólo había ropas sueltas, mientras que en el sector del baúl se hallaron bebidas gaseosas, más prendas de vestir y una mochila verde.Personal de Aduanas le pidió que la abrieran y allí se toparon con una gran cantidad de dólares.Siguiendo las instrucciones del Juzgado Federal de Eldorado, se contó el dinero -totalizó 93.700 dólares-, que quedó secuestrado hasta tanto puedan justificar el origen de los mismos. Además, se retuvo el vehículo y el celular de uno de los hombres, que no fueron detenidos.