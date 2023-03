La Cámara de Exportadores de Cítricos valoró la gira por Estados Unidos

Auditoría

Plazos y mercados

El dirigente explicó que la entidad no pudo viajar, pero igual se mantuvo informado de las gestiones y dijo que «».El dirigente empresarial señaló que «la idea era conseguir alguna precisión acerca de cuándo estará finalizado el análisis de riesgo que hace la contraparte del SENASA en los Estados Unidos». Subrayando que «lamentablemente (las autoridades del país del norte) no lo pudieron dar y volvemos sin ese tilde en esa casilla».Caprarulo recordó que para lograr el visto bueno en ese ítem «vino en 2019 una auditoría del organismo sanitario y estuvieron visitando quintas y empaques acá en Entre Ríos».Para Caprarulo, esa visa «es algo que está excesivamente demorado y es una cuestión política; todos sabemos que es así», puntualizó. De todos modos, el dirigente valoró la misión comercial «porque es una forma de seguir insistiendo por parte de nuestras autoridades, el gobernador y todo el apoyo de la Embajada».Sin plazos en el horizonte y sólo con un compromiso, el dirigente estimó que «puede ser en un año o dos, no lo sabemos, porque ellos no quieren aflojar para la entrada de nuestros cítricos».El titular de la Cámara de Exportadores contrastó que, mientras tanto, «tenemos mercados como el europeo que son mucho más exigentes a nivel sanitario y vamos sin problemas». En ese sentido, ejemplificó que «Uruguay, que tiene condiciones muy parecidas a las nuestras, hace muchos años que mandan» fruta a los EE UU de Norteamérica.Según ilustró,Por último, recordó que «es bastante bochornoso, pero esta solicitud data desde 2008; es decir, hace todos esos años que estamos peleando por esto» y ni siquiera gobiernos que tuvieron excelente relación con ese país, como lo fue el ex presidente Mauricio Macri, pudieron lograr que se abrieran las puertas de ese mercado tan tentador.