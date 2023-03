El BID financiará tres nuevos programas para Argentina por US$ 235 millones

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará tres nuevos programas para la Argentina con una inversión de US$ 235 millones, anuncio que se conoció tras la reunión que mantuvo en Panamá el ministro de Economía, Sergio Massa, con el nuevo presidente de la entidad de crédito regional, Ilan Goldfajn.



La firma de los acuerdos para los nuevos programas que apoyará el BID se concretó esta tarde en el marco de la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID, en la que el ministro argentino cumple una amplia agenda de encuentros.



Durante la reunión, Massa y Goldfajn también dialogaron sobre la importancia de los bancos de desarrollo para la implementación de proyectos estratégicos que permitan un mayor desarrollo económico y social en la región.



A su vez, se trabajó para reforzar la coordinación con las nuevas autoridades del Banco y desarrollar aún más las carteras que el país dispone con la entidad.



Esta noche, tras el diálogo bilateral, el Ministerio de Economía informó que el BID financiará el programa de Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Agropecuaria y del Manejo Sustentable de los Recursos Marítimos por US$ 125 millones.



Este programa permitirá mejorar el control de plagas que afectan al patrimonio zoo-fitosanitario del país, incrementar la capacidad diagnóstica de los laboratorios de sanidad vegetal y animal, y reforzar la investigación de los recursos oceanográficos.



En tanto, el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) contará con un financiamiento de US$ 70 millones y contribuirá a incrementar la disposición adecuada de RSU y a mejorar su recuperación y valorización con un enfoque de inclusión social.



Quedó también formalizado el programa de Apoyo a pequeños productores Vitivinícolas, con un financiamiento de USD 40 millones, que contribuirá a la sostenibilidad social, económica y ambiental del sector vitivinícola que incluye la producción de uva y vino del país.



Los objetivos del programa son fomentar el uso de tecnologías y la capacidad de comercialización por parte de los pequeños y medianos productores, y favorecer la participación en el sector de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), especialmente aquellas lideradas por mujeres y jóvenes.



En esta primera jornada de actividades, Massa también se reunió con sus pares de Hacienda de Paraguay, Oscar Llamosas Díaz; de Uruguay, Azucena Arbeleche; y de Chile, Mario Marcel.



Con este último dialogó sobre la agenda de integración regional y energética, en particular sobre la exportación de Argentina hacia Chile tanto de gas como de petróleo, logro que se da a partir del incremento de producción de Vaca Muerta.



Más tarde, el ministro mantuvo un encuentro con el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Ricardo Mourinho Félix, con quien avanzó en los proyectos de desarrollo conjunto.



Actualmente la Argentina tiene una cartera que se ha firmado en los últimos meses por más de US$ 200 millones, y en este sentido, se dialogó sobre la posibilidad de ampliar estas líneas de crédito y sobre la agenda vinculada a las líneas de transmisión eléctrica.



Durante su primer día de actividades en Panamá, Massa también se reunió con Ajay Banga, candidato de los Estados Unidos al Banco Mundial. Durante los encuentros, Massa estuvo acompañado por el director del INDEC, Marco Lavagna, y el secretario de Asuntos Económicos, financieros e internacionales, Ramiro Ordoqui.



Ayer en la apertura de las jornadas Goldfjan, afirmó que los temas más relevantes que se abordarán en la 63° Asamblea Anual del organismo multilateral, serán la seguridad alimentaria, la energía sostenible, el cambio climático, el apoyo a los más vulnerables y el desarrollo de infraestructura física y digital en la región.



En su primer discurso al frente del organismo regional, Goldfjan alertó que "las áreas agrícolas de la región se encuentran en una amenaza constante de cambio climático" y que "la crisis geopolítica desencadenada por la invasión rusa, disparó la inflación a niveles que el mundo no vio en décadas".



En ese marco, alentó a diseñar "modelos de protección social más eficientes", debido a que aún las mujeres y los grupos históricamente desfavorecidos están subrepresentados en la fuerza laboral de la región y tienden a ganar menos ingresos y contar con menores oportunidades.



La reunión es, asimismo, la edición 37ª de la Asamblea de Gobernadores de BID Invest, el brazo del banco que trabaja con el sector privado de la región.



Durante el evento se realizarán seminarios sobre temas prioritarios y se llevará a cabo el lanzamiento del informe macroeconómico anual de la región, incluyendo temas como pobreza y desigualdad; la crisis climática y la transición verde; biodiversidad; género, diversidad e inclusión; infraestructura sostenible e inclusiva; e integración regional.



Además, los gobernadores discutirán las formas en las que el BID puede potenciar su papel en América Latina como el principal proveedor de financiamiento e investigación para el desarrollo de la región.



El BID es una fuente central de financiamiento para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe.