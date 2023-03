Jornada clave para definir si habrá paro bancario: acuerdo con algunas entidades

La Asociación Bancaria (AB) consideró que la nueva propuesta salarial recibida en paritarias por la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abapra) "supera positivamente la anterior", pero denunció que las otras cámaras siguen "dilatando y demorando la firma del acuerdo", por lo que advirtió que si no hay solución podría retomar las medidas de fuerza.



El gremio y las entidades patronales programaron un nuevo encuentro para hoy a las 9, con la intención de llegar a un acuerdo en el marco del último tramo de la conciliación obligatoria y evitar la reanudación del conflicto.



Durante la reunión de ayer en el Ministerio de Trabajo, la cámara Abappra presentó una propuesta "superadora", en la que "se contemplan los temas planteados oportunamente: mantener el poder adquisitivo del salario, y una gratificación por compensación de ganancias" indicó La Bancaria en un comunicado.



Pero el gremio conducido por el diputado nacional oficialista Sergio Palazzo advirtió que las restantes cámaras privadas (ABA, Adeba y ABE) "continúan con su postura negativa y de provocación permanente, dilatando y demorando la firma del acuerdo" ya que, explicó, no propusieron un plan paritario nuevo en esta última reunión.



En este sentido desde el gremio bancario advirtieron que de mantenerse la negativa "nos declaramos en libertad de acción para fijar las medidas gremiales que decida el plenario de Secretarios Generales".



Asimismo, la AB agregó: "Los meses pasan y nuestro salario continúa congelado, pero por el contario, las ganancias de las cámaras empresarias se incrementan día a día".



Por su parte, el Banco Central, dijo, "se llevó la propuesta de los bancos oficiales para analizarlas y contestar en el día de mañana".



Y adelantó que "si las cámaras privadas no traen una solución integral a todos nuestros reclamos, nos declaramos en libertad de acción para fijar las medidas gremiales que decida el plenario de Secretarios Generales de Seccionales y miembros del consejo directivo de la Asociación Bancaria, en aquellas entidades pertenecientes a las cámaras ABA, Adeba y ABE".



La última medida de fuerza dispuesta por la AB fue un paro nacional de actividades que se realizó el pasado 23 de febrero, tras lo cual el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ordenó a las partes a iniciar negociaciones.