Crisis del banco suizo Credit Suisse: advierten por su impacto global

El ex representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, consideró que la crisis que atraviesa el banco suizo Credit Suisse no provocará el cierre de esa entidad financiera, pero alertó por el impacto global de esa situación e incluso por el funcionamiento del sistema capitalista.Según el analista, la situación de ese banco "tiene consecuencias políticas en materia financiera, ya que los riesgos y las pérdidas se socializan y eso después termina generando un aumento del populismo en el mundo" y añadió: "Eso es lo que siguió a la crisis de 2008. Entonces, hay algo que no funciona en el capitalismo con socialización de riesgos y de pérdidas. Eso no es capitalismo"."El negocio bancario está inclinado al riesgo, por lo cual tiene que tener un colchón de liquidez que en realidad no alcanza para cualquier corrida. En última instancia, siempre se termina con una asistencia del Estado", evaluó Torres.Tras la asistencia del Estado, este jueves las acciones avanzaban un 30,8% en la Bolsa de Zurich.En declaraciones a radio Rivadavia, Torres explicó que ese banco "venía mal desde hace tres años y en los últimos dos dio pérdidas. Realizó inversiones dudosas y tuvo varios cambios en la cúpula"."Ya en octubre de 2022 registró una salida de depósitos fuerte y comenzó a trascender de que iba a desprenderse de algunas de sus actividades. Ayer las acciones cayeron alrededor de un 30%, lo cual es una catástrofe. Pero no creo que ese banco vaya a quebrar, si bien los perjudicados son los depositantes, los accionistas y los acreedores", indicó.