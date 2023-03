Lanzaron línea de aportes no reembolsables para pymes exportadoras

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que “las economías más fuertes son las que más exportan” y aseguró que “vamos a ser sustentables como Nación cuando ocupemos cada rincón del mundo con productos producidos acá”, al presentar una línea de Aportes No Reembolsables (ANR) por $12.000 millones para pymes exportadoras.



“Nada nos va a sacar del sueño de que cada pyme se transforme en un proyecto de exportación para vender trabajo argentino al mundo”, aseguró Massa al encabezar un acto en una fábrica en ubicada en el partido bonaerense de Tigre, junto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren.



Las autoridades presentaron formalmente Potencia PyMEX, un programa que contempla la posibilidad de recibir aportes de hasta $60 millones por proyecto para acompañar el desarrollo de pymes exportadoras que incorporen mejoras en sus procesos y sus productos.



En ese marco, el titular de Economía sostuvo que “lo que hay en juego es un modelo de desarrollo económico: cada pyme que exporta son dólares que hacen más fuerte nuestra economía, y representa empresas más fuertes, un Banco Central más fuerte y una moneda más fuerte y trabajadores mejor pagos”.



A continuación, agregó que “hace poquitas horas escuchaba la comparación entre los países con equilibrio fiscal, con déficit fiscal y los países con cuenta positiva y negativa en la balanza exportadora. ¿Cuáles son las economías más resistentes? Las que exportan más de lo que importan”.



Massa se refirió de esta forma a un tramo de la exposición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la exposición magistral realizada el viernes en la Universidad Nacional de Río Negro.



En otro tramo de su intervención, el titular del Palacio de Hacienda dijo que la “Argentina hace 4 años que está cruzada por desgracia tras desgracia”, tras lo cual mencionó al “cepo” cambiario implementado por la administración de Mauricio Macri como uno de los hechos que impactaron negativamente en la economía.



A lo que le siguió la pandemia de coronavirus, la guerra entre Rusia y Ucrania, la sequía que afecta de manera decisiva al sector agropecuario, la aparición de casos de gripe aviar y la reciente caída del Silicon Valley Bank, que mete presión sobre el sistema financiero global.



A pesar del contexto adverso, el funcionario dijo que “nada nos va a sacar del sueño de que cada pyme se transforme en un proyecto de exportación para vender trabajo argentino al mundo”.



“Quiero invitar a cada pyme, porque estamos dispuestos a ayudarlos a buscar mercado y financiar competitividad con crédito a tasa subsidiada y desde el Ministerio de Economía con ANR”, concluyó Massa.



Por su parte, De Mendiguren dijo que “los problemas los vamos a solucionar creciendo y exportando. Seguimos apostando a la producción”.



Al respecto, destacó que “en enero la industria volvió a crecer tanto en forma interanual (6,3%) como intermensual (0,7%) y un ejemplo paradigmático es la industria automotriz que en el primer bimestre creció 30,5%”.



De Mendiguren agregó que “la decisión política de acudir con ayuda financiera está” y por eso “hoy ponemos $12.000 millones en ANR de hasta $60 millones por empresa para pymes exportadoras porque queremos que se mantenga ese entramado”.



Y concluyó que “el año pasado las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas fueron 12.065 millones de dólares, un 28% más que en 2020. Todos sabemos que cuando una pyme exporta, no exporta commodities, exporta tecnología, mano de obra calificada, y un precio promedio cinco veces mayor al de una exportación tradicional de Argentina. Esto es a lo que apostamos”, subrayó.



En el evento estuvieron también presentes la presidenta de AYSA, Malena Galmarini; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán; el subsecretario PyME, Tomás Canosa; y la subsecretaria de Desarrollo Emprendedor, Natalia Del Cogliano.



El anuncio se realizó en el marco de la inauguración de la planta de Patagonia CNC Machines, que anunció una inversión de US$12 millones en mejorar la producción de su planta a través de instrumental robótico.



“Quiero felicitar a las autoridades de Gobierno que apuestan por la Argentina productiva, por la soberanía industrial y por el desarrollo de nuestra economía. Y por no caer en la facilidad del discurso y defender las ideas teniendo el coraje para ejecutar acciones reales”, dijo el presidente de Patagonia CNC Machines, Fernando Bua Carrera, al hablar en el acto.



Durante el evento se realizó también la entrega de certificados a 8 empresas del Corredor Norte en representación de las más de 200 firmas de todo el país que recibieron acompañamiento por $7.000 millones en el marco del Programa Desarrollo Productivo PyME, que destina inversiones del Estado nacional para llevar adelante proyectos con perfil exportador.