Subsidios de electricidad y gas: extenderán inscripción hasta mediados de abril

El Gobierno Nacional decidió extender "hasta mediados de abril" el plazo de inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), para que las personas que cumplen las condiciones de acceso a una tarifa de luz y gas subsidiada, y aún no se anotaron, puedan completarlo en las próximas semanas, según aseguraron fuentes del Ministerio de Economía.La decisión responde a que detectaron que hay una porción importante de potenciales beneficiarios, "sobre todo del interior del país", que todavía no se inscribieron y esperan a que sí lo hagan antes de aplicar en forma plena la segmentación tarifaria anunciada el año pasado."Venimos demorando la segmentación porque, a nuestro entender, hay gente que debería tener el subsidio que no se anotó en el RASE. Queremos forzar la inscripción, para que la gente tome conciencia de que debe hacerlo. Vamos a estirar la inscripción hasta mediados de abril", señalaron las fuentes.La racionalización del gasto en subsidios fue uno de los requerimientos que hizo el FMI para que llegar a la meta de 1,9% del PBI de déficit fiscal en 2023.La semana pasada, la Secretaría de Energía profundizó los operativos territoriales para facilitar la inscripción al registro de acceso a los subsidios de energía para que, fundamentalmente, los jubilados y otros usuarios con menor acceso a Internet puedan completar el trámite.Para completar el formulario de inscripción, el usuario deberá tener a mano su factura de luz y gas y su DNI como requisitos mínimos e ingresar a la web oficial: www.argentina.gob.ar/subsidios. El trámite demora apenas unos minutos y permite ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar, y se implementa a través de un registro para identificar cada uno de los hogares que necesiten acompañamiento del Estado Nacional.Se deben inscribir todas y todos los argentinos que quieran mantener los subsidios a la energía que hoy reciben en sus hogares.