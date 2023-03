Sostienen que el consumo en el sector pyme volvió a caer en enero y febrero

. El titular de la CAME, Alfredo González, dijo que más allá de la gran temporada turística, el sector pequeño y mediano registró caídas en las ventas durante los dos primeros meses del 2023, de acuerdo con el relevamiento que realiza la entidad."No solamente nos pega la baja en ventas porque se reduce el poder adquisitivo de nuestros clientes, sino también laque se genera y eso pega de lleno en el día a día de nuestras empresas, que bien sabemos que no somos los que formamos el precio", señaló González.Y añadió: "No es que tengan la culpa los que forman el precio, sinoque lamentablemente volvió a crecer estos últimos dos meses"."En el caso de las pymes industriales se sigue manteniendo un nivel mínimo pero importante que hace a que el uso de la capacidad instalada esté todavía en un 70%, si bien ha bajado del 75%, pero todavía se mantiene alto y eso hizo a que de alguna manera la industria pyme se siga manteniendo, que no quiere decir que está creciendo", explicó el dirigente.Dijo que se necesita tener "en tiempo y forma los insumos que se requieren para poder producir. Se ha llegado a un cuello de botella en algunos casos y eso complica mucho"."En algunos casos, no tenemos fecha de autorización en este nuevo formato SIRA. No tenemos la respuesta que uno quiere", señaló."Entendemos que no es solamente que el gobierno no la quiera dar, sino que entendemos que. Nosotros siempre solicitamos una especial atención hacia todos los sectores pymes que representamos", afirmó.González sostuvo que tienen "muchos puntos en coincidencia y muy pocos en divergencia con la UIA, la CAC y la SRA. Las cuatro entidades que somos los reales representantes del sector productivo estamos en un mismo objetivo común.Se quejó de que la"es del ´70, totalmente leonina hacia el sector de la banca privada, poco interactiva y productiva para el sector productivo".. No tenemos la misma devolución. Ahí es donde realmente somos un país donde la toma del crédito o la implicancia del sector financiero privado en la parte productiva argentina es mínima con relación a lo que realmente podemos llegar a ser", indicó en declaraciones radiales.Destacó que los bancos públicos estatales "son los que mayor crédito dan. Creo que se debe trabajar mucho desde el comienzo y se debe dar un debate profundo sobre la ley de entidades financiera para profundizar en el financiamiento".Explicó que, pero en el momento que este proceso inflacionario vaya bajando, se va a necesitar tener mejores líneas financieras para poder invertir y que no solamente crezcamos, que se puede crecer a tasas chinas, pero si se crece nada más y no se desarrolla, no sirve de nada y el crecimiento rápidamente se licua rápidamente"."Se están largando líneas bonificadas a nivel nacional colaboradas con algunas líneas de las provincias pero estamos hablando tasas subsidiadas entre el 40% y 50%, realmente es difícil. Son muy pocos los productos que uno pueda llegar a poner un margen de ganancia del 50%, se maneja entre el 25% y el 30%, y de ese margen se saca todos los gastos operativos de una empresa", puntualizó."Si tenemos un margen de ganancia entre el 25% y el 30% y la tasa del financiamiento es mínimamente del 40%, si llegaste a tenerla, ya de una estamos desfasados en un punto importante", advirtió.