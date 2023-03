En el marco de la celebración por los 30 años de YPF cotizando en la Bolsa de Nueva York, el ministro de Economía Sergio Massa anunció un régimen impositivo y de divisas para inversiones energéticas. El funcionario confirmó que impulsará "un proyecto de ley que establezca un régimen y marco adecuado desde el punto de vista impositivo y de la disponibilidad de divisas".



El ministro aseguró que el proyecto busca darle "seguridad jurídica a quienes desarrollen inversiones" energéticas en nuestro país. "Son decisiones que no miran el corto plazo sino a agregarle valor a nuestros recursos naturales", expresó Massa.



Además, anunció que en la próxima Asamblea de Accionistas de YPF el Estado nacional propondrá retomar la "distribución de dividendos" para consolidar a la compañía en el sistema financiero a los efectos de seguir recuperando sus resultados productivos y financieros. El ministro celebró los buenos resultados financieros y de producción y sostuvo que su potencial contribuye al objetivo de que el país alcance en los próximos cuatro años una capacidad de producción de 1 millón de barriles de petróleo y 170 millones de metros cúbicos de gas, lo que redundará en un exponencial crecimiento exportador.



La petrolera YPF celebró este viernes en la Bolsa de Nueva York los 30 años de cotización en ese recinto, en una jornada en la que también presentó los resultados del último cuarto trimestre de 2022 y el plan quinquenal para el período 2023-2027. En el evento, que se realizó esta tarde en la calle Wall Street, donde funciona el New York Stock Exchange (NYSE), en Estados Unidos, estuvo presente el presidente de YPF, Pablo González, y el director ejecutivo, Pablo Iuliano, entre otros directivos e integrantes del directorio de la petrolera.



YPF espera duplicar producción de petróleo e incrementar 30% la producción de gas en próximos cinco años

YPF espera duplicar la producción de petróleo e incrementar 30% la producción de gas natural en los próximos cinco años, dijo el viernes el gerente de Finanzas, Alejandro Lew. La compañía proyecta un crecimiento de la producción de petróleo del 8% y del gas del 3% este año, explicó el ejecutivo.



En 2022 la empresa logró el mayor crecimiento de su producción de petróleo y gas de los últimos 25 años, con un aumento del 7,2%, informó el jueves la empresa, principalmente por la mayor actividad en Vaca Muerta, la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo. "Claramente estamos muy orgullosos de estos logros", dijo Lew en su presentación.