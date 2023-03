Muchos empleados junto a jubilados cobran bono este mes: a quiénes corresponde

Los jubilados y algunos sectores de empleados cobran este mes bonos de entre $ 15.000 y hasta $ 300.000.En ese marco, mientras el Ministerio de Desarrollo Social planifica el pago de un nuevo bono para abril 2023, la cartera además avanza con otras asistencias para apoyar a sectores vulnerables como el Plan Mi Pieza para mujeres de barrios populares o la entrega del saldo de Tarjeta Alimentar para la Asignación Universal por Hijo (AUH).por su parte, comenzaron recibir el bono que el mes pasado anunció el Gobierno; junto al aumento de 17.04%, pondrán a los haberes jubilatorios por encima de $ 73.000. , para las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos. El resto llegará en abril y mayo.

Decreto 105/2023: refuerzo ... by Elonce

Empleados

Trabajadores mecánicos. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) acordó para marzo cobrar un incremento del 18,39% sobre los sueldos básicos. La próxima reunión de revisión será en abril.En relación al bono, de entre $ 200.000 y $ 300.000, las empresas tienen tiempo para liquidarlo hasta el 10 de marzo.El "súper bono" consiste en el pago de 150 horas para todos los operarios de terminales y autopartistas. El pago es distinto según la categoría de cada empleado.En lo que fue del 2022, este gremio logró una mejora anual del 94,7%.los empleados de la empresa Naturgy-Ban, de capitales españoles, acordaron la paritaria abril 2022-marzo 2023 con un aumento anual del 94,8% y un bono que alcanza los $ 170.000, a cobrar en una sola cuota, y otro de $ 32.000 por el Día del Trabajador del Gas.La Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural (Apjgas) y el STIGAS anunciaron, en su momento, que los pagos extras se abonarán con los salarios de febrero, es decir, que se recibirán hasta el 10 de marzo.Los bonos se dividen de la siguiente manera: por el Día del Trabajador del Gas –que se celebra el 5 de marzo- se pactó un bono de $ 32.500, que será no remunerativo. En tanto, por la gratificación remunerativa de $ 170.000, los trabajadores recibirán de bolsillo unos $ 140.000.los encargados de edificio alcanzados por el acuerdo firmado entre el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh), la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Particulares (Fateryh) y la Unión Administradores de Inmuebles (U.A.D.I.) recibirán en marzo la última cuota del súper bono de $ 134.000, recibirán ahora $ 26.000.la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, encabezada por Hugo y Pablo Moyano, había anunciado en octubre pasado un acuerdo con la cámara de empleadores para otorgar un bono de $ 100.000 y un aumento salarial del 107% a los trabajadores del sector. En ese sentido, en marzo, los camioneros recibirán la primera cuota del bono acordado.El bono está dividido en cuatro pagos, el primero se efectivizará en marzo y tiene un valor de $ 25.000. Las otras tres cuotas se pagarán en abril, mayo y junio.El gremio de los petroleros que trabajan en Vaca Muerta y otros importantes yacimientos del país, acordó en noviembre pasado un bono de $ 100.000.El sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa definió esos beneficios con las cámaras del sector. La primera cuota de $ 50.000 se abonó en diciembre y la segunda len febrero.El bono de $ 100.000 se dio por única vez como compensación por el peso que tuvo el impuesto a la Ganancia sobre los trabajadores.En ese marco también habían establecido el pago por adelantado del aumento salarial firmado a mediados del 2022 y la suba del valor de la vianda (“Asignación vianda complementaria no remunerativa”) a $ 65.000.trabajadores de chacinados. El Sindicato Obreros y Empleados de la Industria de Chacinados, Tripería y sus Derivados (SOEICHA) cuando firmó el cierre de su paritaria 2022, acordó el pago de una suma no remunerativa de $ 35.000 para marzo 2023.Previo a este último bono, en febrero los 4.850 afiliados al sindicato recibieron un bono de $ 17.500.Esos plus fueron acordados al momento de cerrar su paritaria del 2022, en febrero pasado. En la que lograron un aumento acumulado del 107%.la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) dará un plus por única vez que se recibirá con el salario de marzo.El bono de $ 46.754 se paga por el Día del Ferroviario, que se conmemora el 1° de marzo. Y el que se da mes a mes, por presencialidad, en marzo ascenderá a $ 9.555.Además, el Ministerio de Trabajo oficializó un acuerdo paritario con los gremios del sector que contempla un aumento del 99% anualizado para el período comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023.