“Hay una economía que está en movimiento", aseguró Katopodis

"Es claro que nosotros tenemos que lograr esa redistribución, tenemos que seguir mejorando para lograr una inflación a la baja sin afectar, golpear y que no nos pare la actividad económica", subrayó Katopodis a El Destape Radio."Tenemos que acelerar todas aquellas medidas que permitan mejorar el ingreso y tratar de dar esa pelea todos los días", dijo el ministro y, en referencia a la macroeconomía, destacó que "los números arriba se van ordenando" pero que ahora toca "ordenar los números de abajo"., enfatizó el titular del área de obras públicas.Tras lo cual, manifestó que el país no está "al borde de ningún colapso"."La Argentina no termina pasado mañana como nos quieren hacer creer. No estamos quebrados sino muy lejos de eso", dijo Katopodis.El ministro hizo referencia al crecimiento de la construcción, que avanzó 2,6% en enero respecto a igual mes de 2022 y mostró una variación positiva de 4,3% frente a diciembre, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)."No hay dudas que el sector de la construcción y la obra pública ha sido y es un motor muy importante, pero también marca que hay una economía que, con muchos problemas, está en marcha", señaló el funcionario, y afirmó que el país tiene que "generar la infraestructura para que el futuro no sea en clave extractivista sino en clave de desarrollo integral y pleno para todos los argentinos".Katopodis se refirió también a la obra del segundo puente Chaco-Corrientes sobre el Río Paraná tras reunirse ayer con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich e integrantes del equipo de Vialidad Nacional.El puente conectará las tres rutas más importantes de la región mejorando la conectividad de más de 800.000 personas y requerirá una inversión total estimada de $ 204.765 millones con un tiempo de obra que -según Katopodis- será de "aproximadamente cinco años".Además, se construirán dos variantes sobre las RN 11 y 12, actualmente en licitación, que permitirán extender y vincular la traza nueva con la RN 16 a la altura de Resistencia y con la RP 5 en Corrientes, mientras que en Resistencia, la variante consistirá en una autopista de 20,2 kilómetros, mientras que en Corrientes se hará una ruta de 12,6 kilómetros."Ya se está iniciando con todo lo que tiene que ver con la autovía, las autopistas para ya después poder licitar específicamente el puente", detalló el ministro.Por último, Katopodis criticó la gestión de la administración de Mauricio Macri comparándola con el reciente discurso del presidente Alberto Fernández en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso."Con esas historias de vida que propuso el Presidente podríamos tener un palco al lado de historias de vida muy claras sobre qué pasó con la pequeña y mediana empresa textil en el Gran Buenos Aires en los cuatro años de (Mauricio) Macri, qué pasó con el presidente de un club de barrio cuando tuvo que pagar el tarifazo y le cortaron la luz, y qué pasó con un jubilado cuando tuvo que pagar los medicamentos que, hasta ese momento, estaban garantizados de manera gratuita", afirmó.