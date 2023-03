AFIP secuestró más de 70 toneladas de cebollas transportadas con irregularidades

La AFIP en el marco de un operativo conjunto con la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), realizó la incautación en el partido bonaerense de Villarino.



Se trata de cargas de cebolla que de acuerdo a lo informado por AFIP “presuntamente habían sido producidas por operadores ilegítimos de la cadena agroindustrial y pretendían ser comercializadas de forma irregular”.



Durante el procedimiento se constataron inconsistencias en el 60% de los casos, y el control tuvo lugar en el kilómetro 714 de la ruta nacional 3, en las inmediaciones de Villarino, una zona caracterizada por su producción de cebollas y ajos.



Los cargamentos tenían inconsistencias en la documentación de origen y transporte de la mercadería, que tenía como destino el Mercado Central de Buenos Aires.



“Al no poder verificar su trazabilidad dado que el productor de las hortalizas carecía de estructura económica para llevar adelante la actividad, el personal de la AFIP interdictó las 48 toneladas de cebollas que eran transportadas en los dos vehículos de carga, por un valor de $ 1,8 millones”, señalaron desde el organismo.



Por otro lado, también fue incautado un camión de origen extranjero y la totalidad de su carga por realizar transporte local de mercadería, lo que constituye un incumplimiento de la normativa vigente.



En este caso se trató de 27 toneladas de cebollas, mercadería valuada en $ 1 millón que tampoco contaban con la documentación exigida para su circulación ni la Carta de Porte Internacional relativa al traslado de las hortalizas.



AFIP relevó también la situación previsional de 25 trabajadores transportistas y los controles permitieron detectar irregularidades en la registración de 15 de ellos (60%), de los cuáles ocho no habían sido dados de alta por su empleador, otros tres no habían sido declarados y a cuatro se les había omitido el alta y la declaración ante el organismo.