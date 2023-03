AFIP incautó 82 toneladas de soja: uno de los operativos se realizó en Paraná

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó hoy que incautó 82 toneladas de soja que no contaban con documentación respaldatoria.Fue en el marco de procedimientos realizados por la Dirección General Impositiva (DGI) en una planta aceitera ubicada en la localidad bonaerense de Villa Lía y en el acceso al túnel subfluvial que une Entre Ríos con Santa Fe.La soja incautada tiene un valor total de mercado de 7 millones de pesos.En ambos casos, los inspectores de la DGI junto con las fuerzas de seguridad federales y provinciales llevaron adelante una fiscalización de la documentación de los granos, "que resultaron tener un origen dudoso, por lo que se presume que había sido producida por operadores marginales", señaló la AFIP en un comunicado.También en la localidad de Villa Lía, agentes del organismo que conduce Carlos Castagneto junto a la policía bonaerense, llevaron adelante tareas de cubicaje en una planta extrusora y aceitera de soja, y detectaron 46 toneladas de porotos que no contaban con la documentación que respalde su titularidad legítima.Teniendo en cuenta esta situación, la DGI procedió a interdictar la mercadería, cuyo valor asciende a 4.150.000 pesos.Por otro lado, en el ingreso al túnel subfluvial que une las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, el personal de la AFIP constató irregularidades en el transporte de granos que pretendía ser trasladada a Córdoba, resultando tener "un origen dudoso", ya que no contaban con sus cartas de porte correspondientes, único medio que respalda el transporte de granos por vía terrestre.A raíz de las inconsistencias detectadas, el personal del organismo junto con Gendarmería Nacional procedió a incautar la carga de 36 toneladas por un valor aproximado de 2.800.000 pesos.Las áreas de la AFIP especializadas en actividades agropecuarias focalizan sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, de esta manera, se busca evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos.