Habrá pérdidas “sustanciales” de maíz y soja en Entre Ríos

El escenario climático de la campaña 2022/23 se encuadra dentro de los tres peores registrados en Entre Ríos desde el año 2000. Los efectos de la sequía, se agravan con las altas temperaturas que no ceden y los productores vislumbran pérdidas significativas.En diálogo con, Héctor Martínez, gerente de la Bolsa de Cereales, afirmó que el panorama “es significativamente crítico para el aspecto productivo. Seguimos con una situación de sequía preponderante, hay falta de agua, no llueve en la medida en que debería y las altas temperaturas realzan la crisis aún más. Llevamos más de un mes con temperaturas arriba de los 45º y eso lo único que hace es contribuir a un estado de situación de cultivo cada vez peor”.En este sentido, explicó que “está prácticamente finalizándose la recolección de maíz, falta un maíz de segunda que también está en situación crítica y lo que se están cosechando son lotes de entre 800 y 2.000 kilos. Para tener una idea, el promedio está en el orden de los 6.000 y 7.000 kilos por hectárea, hay una pérdida sustancial en particular del maíz”.Pero esta situación no se registra solamente en Entre Ríos y también afecta seriamente a las otras provincias que componen el núcleo productivo nacional. “Esto generará una pérdida de producción significativa”, pronunció Martínez y acotó que “todas las bolsas de cereales que reflejan este panorama, ya avizoran una resta sustancial en cuanto a producción de todos los granos, principalmente en maíz y en soja; no tanto así en el trigo”.En relación a la situación de la soja, Martínez dio cuenta que en Entre Ríos “vemos pérdidas en forma sustancial día a día porque la temperatura lo que está haciendo es afectar la calidad de la formación del grano y de la chaucha. Prácticamente la planta no va a poder finalizar su ciclo y el impacto va a ser sustancial”.Asimismo, “hay una soja de primera implantada en el orden de las 450.000 hectáreas, y estamos avizorando que no van a superar los 1500 kilos y con la soja de segunda, no van a estar superando los 900 o 1.000 kilos por hectárea”.“Para el productor el panorama es tristísimo porque la erogación que tuvo para hacer esa soja ya la tiene hecha y sabe que no va a poder levantar su inversión, la tiene perdida y es una situación crítica también para la economía de la región. Si se normaliza una lluvia, esto puede revertirse recién el año que viene”, dijo finalmente el gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.