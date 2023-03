Temporada 2023: 33,8 millones de viajeros gastaron 1,3 billones de pesos

La temporada estival 2023 registró el récord de 33,8 millones de turistas que se desplazaron en todo el país, con un alza de 4,6% respecto a 2022, y que gastaron en ese período 1,3 billones de pesos, un 12,4% más que en el mismo período del año pasado, de acuerdo a los datos relevados por el sector de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



El reporte dado a conocer hoy por CAME destacó que "fue inédita la cantidad de festejos populares y eventos, y especialmente la profesionalización de esas actividades" y remarcó que "la sorpresa del verano fue el turista internacional, que no se limitó a las ciudades más populares, sino que llegó hasta los pueblos más escondidos".



"Hubo arribos en todas las ciudades. Pequeñas y grandes; con playa, con montañas y con valles; con historia, con tradiciones y con fiestas", resaltó la entidad empresarial al precisar que "viajaron 4,6% más de turistas que en 2022 y el impacto económico real creció 12,4%".



Entre la segunda quincena de diciembre y fines de febrero 33,8 millones de turistas eligieron vacacionar en destinos locales y gastaron $ 1,3 billones; la estadía media fue de 4,1 días frente a los 4,6 días de la temporada 2022), y a su vez, el gasto diario promedió los $ 9.259, por lo que tuvo un aumento real de 18,4% frente al año pasado.



Para el informe el destacado de la temporada 2023 fueron los turistas internacionales, ya que se estima que superaron ampliamente al millón y medio de arribos, especialmente de países vecinos como Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, y un lugar muy destacado lo tuvieron los visitantes del resto de Latinoamérica y de otros continentes.



Los destinos más elegidos, en el promedio del verano, fueron Mar del Plata, Bariloche, Villa Gesell, Pinamar, Las Grutas, Villa Carlos Paz, Villa de Merlo, Colón, Puerto Iguazú y Mendoza. Por regiones se destacaron la Costa Atlántica, las sierras de Córdoba, el litoral entrerriano y Cuyo.



Pero cada fecha tuvo su lugar favorito, ya que -por ejemplo- fueron las ciudades de Córdoba con los festivales folklóricos tradicionales de enero, o las de Entre Ríos, Corrientes, Salta y Jujuy en los carnavales de febrero.