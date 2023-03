Bahillo brindó detalles sobre nuevas líneas de crédito para productores

El impacto de la sequía en Entre Ríos

El gobierno nacional lanzó una nueva línea de créditos de inversión agroindustriales para productores afectados por la sequía.Juan José Bahillo, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, informó aque “esta línea de créditos está en el marco de distintas medidas que hemos tomado para asistir a los sectores, sobre todo a la agroindustria, al sector primario que están en la cadena de valor de nuestra agricultura”.“Es una línea con un subsidio importante de Fondagro, que es un instituto, una herramienta que tenemos para financiar desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, por 450 millones de dólares en total. Es hasta 75 millones de dólares por productor, con una tasa final del 49% a 50 meses”, indicó.También “hay créditos y líneas de financiación anunciados en el marco de la emergencia agropecuaria con una tasa del 74%, a 60 meses”.El objetivo “es asistir a los sectores de la agricultura y la ganadería que vienen pasando por una situación compleja y crítica en los últimos meses”.Por otra parte, mencionó que se reunió con el gobernador, Gustavo Bordet, y se acordó una ayuda a productores entrerrianos. Al respecto, señaló: “el gobernador nos hizo una solicitud de 800 millones de pesos para asistir sobre todo a los pequeños productores ganaderos, a través de fondos rotatorios que luego la provincia verá cómo lo implementa, si de manera directa a los productores o a través de los municipios. Si bien en nuestra provincia se han restituido los regímenes de lluvia de manera parcial, dispar y son insuficientes, más que insuficientes son en el centro-norte de Entre Ríos. Ahí la situación de la ganadería es realmente crítica y en este marco el gobernador nos hizo la solicitud”.En la provincia la sequía tuvo distintos impactos. “Venimos de dos años de restricciones de lluvias, pero teníamos ventanas temporales de lluvias que permitían tener, por ejemplo, una buena cosecha de trigo. La campaña de soja fue aceptablemente buena pero la del maíz no. En los últimos seis meses la situación es distinta. Los productores no han tenido suerte con la cosecha de trigo en términos globales. El maíz temprano fue el más afectado por la falta de lluvia. El maíz tardío y la soja están con incertidumbre”.“Nosotros queremos que el productor siga produciendo, que pueda subsistir en una situación compleja y difícil. Nada reemplaza en un cultivo el impacto que tiene la lluvia”, agregó.Bahillo también hizo mención a la gripe aviar y remarcó que “se detectó el martes un ingreso de influenza aviar en una granja avícola. Habíamos tenido casos, pero en aves silvestres, no en granja. Cuando sucede esto, nuestro país por normativa sanitaria internacional, está obligado a denunciar el caso, se pierde el estatus sanitario de libre de influenza aviar y esto nos obliga a auto suspender las exportaciones avícolas.“El sector avícola exporta el 17% de lo que produce. En nuestra provincia estas restricciones impactan en mayor medida porque todos sabemos que es la más exportadora en términos de producción avícola. Ese 17% que se exporta, el 70% sale de nuestra provincia. Hay algunas empresas que tienen una facturación del 50% al mercado interno y 50% al mercado externo”, aseguró.Adelantó que “estamos trabajando con Senasa para tratar de restablecer rápidamente el vínculo comercial. Cuando se auto suspenden las exportaciones se inicia una negociación individual con cada país. Argentina exporta a 50 países, los cuatro más importantes son China, Sudáfrica, Arabia Saudita y Chile. En el caso de China, se lleva casi el 50% de la exportación”.