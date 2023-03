La Bancaria y cámaras empresariales se reunirán la semana próxima

El lunes 6 a las 11 se reunirán los representantes de La Bancaria junto a las Cámaras Empresariales: Abappra, ADEBA, ABA; y el Banco Central en el Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo en relación sueldo – impuesto de las ganancias de los trabajadores bancarios.



Daniel Agustini, prensa de la Bancaria, consideró que la negociación ira por un buen rumbo. “Hasta ahora las conversaciones han llevado a un entendimiento con la Cámara empresariales que estarían reconociendo una parte del impuesto a la ganancia que le reducen a los trabajadores bancarios”.



El punto en cuestión es el pago del Impuesto a la Ganancia, ya que por parte de la Bancaria no hay aceptación en el monto a pagar. “Nuestros acuerdos paritarios van en correlación con la inflación, lo que en principio no nos dejaría perder, pero este tributo termina impactando de una manera negativa en los salarios”, explico Agustini.



Por último, advirtió que en caso de que no se arribe a un acuerdo antes de que finalice la conciliación se instrumentaran medidas de fuerzas. “La verdad que no queremos seguir por esa senda, pero sabemos las cámaras empresarias y los bancos han tenido ganancias extraordinarias todo el 2022 y creemos que una parte de eso tiene que ser en reconocimiento de los trabajadores”. (APF)