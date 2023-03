Aduana desbarató contrabando de placas para minado de criptomonedas

La Aduana desbarató un contrabando de placas para minado de criptomonedas valuadas en más de US$ 1 millón, que pretendían ingresar a la Argentina desde Chile a través del paso fronterizo internacional Cristo Redentor, en Mendoza.El descubrimiento se suma a un allanamiento que se hizo en la zona franca de La Plata, donde un incendio llevó al hallazgo de una granja de minado de criptomonedas, de la que se sospecha tiene irregularidades en la importación de unas 1.000 máquinas valuadas en US$ 1,5 millones.En el procedimiento que se realizó en el paso internacional Cristo Redentor se detectaron los equipos no declarados valuados en $240 millones, que viajaban en el camión de una empresa paraguaya en 1.089 cajas con receptores de TV por Internet, controles remotos y conectores.El transporte -al pasar por el escáner de monitoreo- arrojó imágenes que despertaron sospechas en el personal aduanero: lo que veían en la pantalla era incompatible con lo que el camión debía estar llevando, por lo que procedieron a una revisión física de la carga.En primer lugar, encontraron que tenía un excedente no declarado de 300 cajas y, al abrirlas, encontraron que en su interior había 300 placas para minado de criptomonedas WHATSMINER M31S+ y WHATSMINER M30S+, valuadas en más $240 millones, mucho más valiosa que la mercadería declarada."En ese marco, la Aduana secuestró la totalidad de la carga, el medio de transporte y radicó la debida denuncia penal por el delito de contrabando ante el Juzgado Federal N°1 de Mendoza", detalló el organismo que conduce Guillermo Michel en un comunicado.El procedimiento de Mendoza se suma a un allanamiento realizado en La Plata, donde un incendio provocado por un incidente eléctrico llevó a descubrir una granja de minado con sospechas de irregularidades en la importación de unas 1000 máquinas y otros insumos tecnológicos valuados en cerca de US$ 1,5 millones."El contrabando es uno de los delitos posibles", aseguró la Aduana.El allanamiento, ordenado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, fue realizado por personal de la Dirección General de Aduanas, conjuntamente con la Policía Federal Argentina.En efecto, la Aduana constató la existencia de una instalación eléctrica de alto consumo que abastecería a un sector que cuenta con 1.200 máquinas de minado de criptomonedas que funcionaban activamente, así como cajas conteniendo minadoras nuevas sin uso.