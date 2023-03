Comerciantes no darán cupón en compras con débito y crédito inferiores $ 15.000

Economía AFIP aclaró que no hay fiscalización para las operaciones con tarjetas de débito

Los comerciantes ya no entregarán el ticket o cupón impreso de la tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard en compras por debajo de los $ 15.000. Si el cliente lo pide, el negocio podrá enviar el comprobante por email a través del Posnet.La nueva disposición fue informada por Payway, la plataforma de medios de pago de Prisma. “Al digitalizar los comprobantes buscamos mejorar tanto la experiencia de cobro de cajeros y comerciantes como la de sus clientes. Así se simplifica todo el proceso de pago y el comercio puede controlar sus ventas desde la terminal o desde Mi Payway”, explicó Lucas Gracia, head of product de Payway.El cliente recibirá el comprobante en el correo electrónico indicado con el detalle de su pago. Ya no es necesario imprimir el comprobante para que el cliente lo firme.Todos los comprobantes se visualizan tanto en la terminal inteligente (POS) como en el portal Mi Payway. A través del portal, el comercio puede hacer un seguimiento de sus ventas y volver a compartir comprobantes con sus clientes. "Esta iniciativa optimiza el tiempo y recursos y fomenta la disminución de uso de papel", dijo Payway.Además, el portal Mi Payway permite consultar y dar seguimiento del estado de ventas y fechas de cobro, gestionar nuevos servicios, crear y compartir links de pago y generar QR interoperables, entre otras funcionalidades.Fiserv, que compite con Prisma, también dispone de este sistema para compras pequeñas, aunque su uso es opcional.Prisma también es dueña de Banelco (red de cajeros automáticos) y PagoMisCuentas (pago electrónico de impuestos y servicios).