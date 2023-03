Moratoria previsional: cómo se podrá acceder a la jubilación con la nueva ley

Cómo se podrá acceder a la jubilación con la nueva ley de moratoria

Para jubilarse en Argentina es necesario tener en cuenta los años de trabajo con aportes y la edad de las personas. Para las mujeres, es de 60 años y para los hombres, de 65. En ambos casos, tienen que haber aportado durante 30 años.Sin embargo, muchas personas que forman parte de la economía informal, si bien cuentan con la edad necesaria, no llegan a cumplir con la totalidad de los requerimientos por no tener la cantidad suficiente de años de aportes.. Equivale al haber mínimo y consiste en la adquisición de la jubilación, pero con unos descuentos; los cuales son para compensar los años sin aportes.y comenzar a pagar los períodos faltantes para garantizarse el acceso a una jubilación.Para conocer la situación particular de cada persona, se pueden consultar los siguientes datos referidos a su historial laboral, completando un formulario en ANSES:-Las declaraciones juradas presentadas por tus empleadores.-Los períodos registrados y tus remuneraciones como trabajador autónomo y/o monotributista.-Información suministrada por las provincias transferidas a la Nación, en caso de que corresponda.-La constancia de historia laboral emitida de forma online no requiere la autenticación de un agente de ANSES. Los trabajadores también pueden solicitar un reconocimiento de servicios, que es una resolución firmada por ANSES con los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional.La consulta del historia laboral es personal, se accede con la Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES > Trabajo > Consulta de Historia Laboral.La nueva ley de moratoria previsional contempla dos variantes para permitir la jubilación de personas que hasta ahora no contaban con los aportes o los años de trabajo en blanco necesarios:Con la nueva ley, las mujeres de 60 años y los hombres de 65 años que no tengan los 30 años de aportes exigidos por el régimen general podrán regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive.Para ello, contarán con un plan de pagos en hasta 120 cuotas que serán descontadas de forma directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.El monto a pagar va a variar según la cantidad de años de aportes que tenga la persona y la cantidad de años de aportes que necesite para llegar a los 30 años.Para que una persona sea aceptada, Anses hace una evaluación socioeconómica. En ella se consideran los ingresos, el patrimonio, los gastos y consumos.En este sentido, según destacó la abogada especialista en derecho previsional, Silvia Arce a Clarín, "esta moratoria va a estar sujeta a una valoración socioeconómica, por lo que no será accesible para todos. Por ejemplo, quienes pagan bienes personales, o tienen varias propiedades o altos ingresos, no se van poder jubilar bajo esta modalidad".La nueva ley permitirá además a las mujeres que tengan entre 50 y 59 años y a los hombres de entre 55 y 64 años y que saben que no llegarán a la edad jubilatoria con la cantidad mínima de aportes anticiparse y comenzar a pagar los períodos faltantes para garantizarse el acceso a un haber.En estos casos, se podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de contribución, y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración. La idea que plantea la ley es mantener una correspondencia con lo que aportan al sistema de seguridad social los trabajadores en actividad y en blanco.La ley establece que este sistema de precancelación de la deuda previsional servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012.Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes, a medida que vaya avanzando en la cancelación de unidades y se vaya acercando su edad de retiro, detalla un informe del diario Clarín Debido a que la ley fue aprobada recientemente y aún no fue reglamentada, según explicó la doctora Arce "por el momento no se sabe en detalle cómo ni cuándo va a ser implementada. Imaginamos que el trámite se va a poder iniciar mediante la solicitud de turnos especiales, pero todavía no están modificados los sistemas ni de AFIP ni de Anses".