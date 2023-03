AFIP aclaró que no hay fiscalización para las operaciones con tarjetas de débito

La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aclaró que no existen controles sobre las compras con tarjetas de débito, contrario a lo que sugirieron distintas versiones periodísticas.A través de un comunicado, la AFIP se refirió a la "difusión errónea y mal intencionada" de "supuestos controles a las con tarjetas de débito", y explicó que no existe tal fiscalización para esas operaciones."Cumplimos en informar que tales controles no existen", detalló el organismo que conduce Carlos Castagnetto.Acto seguido, comentó que "tal vez la confusión pudo haber surgido en la lectura equivocada de la Resolución General 5138/2022".Al respecto, explicó que esa resolución "tiene más de un año, y eleva el piso del monto de operaciones que tienen que ser informadas por los bancos"."No hay controles sobre las operaciones con tarjeta de débito, dado que este organismo promueve la bancarización y operaciones registradas a través de cualquier medio de pago electrónico", finaliza la aclaración.