Asamblea de productores: “La sequía sigue y no vemos soluciones a los problemas"

Productores rurales realizaron una asamblea a la vera de la autopista Buenos Aires-Rosario, en reclamo de mayor asistencia del Estado Nacional ector por la sequía.Al respecto, el vicepresidente de la Federación Agraria de Crespo, Fabio Schneider, en declaraciones a Elonce, detalló que “la sequia sigue y no tenemos respuestas para atenuar los problemas que sufren los productores”. Además, dijo que lo que le solicitan al gobierno “es una baja de impuestos del campo en retenciones y de las cargas impositivas en todos los ámbitos”.En este sentido, detalló: “El tambo tiene poca rentabilidad, la concentración existe esta en tambos industriales, pero no se produce todo lo que el país necesita”.Cabe destacar que en la asamblea el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, declaró hoy el "estado de alerta y movilización" de la entidad y le exigió al Gobierno nacional una respuesta a los reclamos del sector antes del lunes 13 de marzo, mientras alentó a sus representados a evaluar una marcha hacia la ciudad de Buenos Aires para sostener sus pedidosSobre la asamblea Schneider aseveró que “se dialogó sobre todos los sectores como las económicas regionales, no solo de la soja o el maíz como muchos creen. Hubo muchos productores de Entre Ríos y pedimos que se cumplan las medidas anunciadas hace tiempo”.