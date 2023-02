Productores agropecuarios realizan protesta en reclamo de medidas para el sector

Productores agropecuarios comenzaron a instalarse en distintos puntos de la autopista Rosario-Buenos Aires para apoyar la movilización en reclamo de medidas para el sector, que tendrá su epicentro en el cruce con la Ruta 90.Desde hora temprana los manifestando se apostaron a la vera de la arteria que une Rosario con Buenos Aires en respaldo a los pedidos de medidas urgentes para afrontar los efectos de la sequía y aliviar la situación financiera.Con automóviles, camionetas y tractores, los productores se agrupan en diferentes sectores cercanos a los pueblos y ciudades mostrando de esta manera el compromiso con la decisión adoptada por la dirigencia agropecuaria, en este caso encabezada por Federación Agraria que lanzó la medida.En ningún punto está cortada la Autopista Buenos Aires-Rosario y tampoco está previsto que esto suceda, aunque dado la cantidad de vehículos y personas circulando no se descartan demoras en la circulación.El acto central será en el cruce de la Ruta 90 y se espera la palabra de los integrantes de la Mesa de Enlace."Hemos decidido esta convocatoria en virtud del fuerte impacto de la sequía, de las heladas y las granizadas que causaron estragos entre los productores pequeños y medianos", justificó el titular de la entidad, Carlos Achetoni.A mediados de este mes, el Gobierno lanzó medidas para el sector ganadero, con el objetivo de evitar que decaiga la oferta de animales para faena. Entre ellas, figura un subsidios del 40%, con tope de $5.000 por animal, para mandar terneros de destete a feedlot y así preservar las escasas pasturas que quedaron después de la sequía.En tanto, el Gobierno rechazó la protesta y se mostró decepcionado por el discurso del sector agropecuario."No se puede decir que el Estado no está presente", lanzó el secretario de Agricultura Juan José Bahillo.Para los productores las medidas fueron insuficientes y no se han implementado en su totalidad.