Crecieron la producción y el consumo interno de bebidas durante 2022

Así se desprende de un análisis realizado por Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) en el que se precisó que el año pasado el aumento del 6,7% en el consumo permitió totalizar 64,4 millones de hectolitros, el mayor registro de los últimos cinco años.



La producción, en tanto, verificó una expansión anual de 9,8%, acorde con las cifras del Indec, también por una "recuperación de la oferta que obedece fundamentalmente a la reapertura de la economía iniciada en agosto de 2021".



"Ello le permitió recomponer la comercialización en los canales relacionados con el turismo, restaurantes y también con la venta en la calle" destacó el informe, aunque aclaró que la producción de vinos cerró el año con una merma de 5,6% respecto a 2021.



El segmento de vinos se está viendo afectado por lo que sucede en la cosecha, que limita seriamente la oferta de uvas.



En cuanto al segmento primario, tras dos magras vendimias (2020 y 2021), en 2022 la cosecha cayó 14,9%, obteniendo el menor volumen en seis años con 18,9 millones de quintales, lo que dejó poca materia prima para abastecer a la industria.



En el caso del consumo interno de bebidas sin alcohol el informe señaló que creció 9,9% respecto al año previo, con un total aproximado de 33,2 millones de hectolitros vendidos, siguiendo el robusto crecimiento de 2021.



No obstante, el consumo del segmento aún se ubica por debajo del nivel de ingesta de una década atrás, con un nivel de ventas en 2022 que fue menor al del año 2018, lejos de los niveles históricos.



Las ventas internas de cerveza exhibieron un incremento de 4,5% en 2022, al totalizar 20,9 millones de hectolitros, sector favorecido por el efecto del primer mundial en verano, que impulsó las ventas en el último bimestre del año, también con una recuperación del segmento de cervezas artesanales.



Tras caer 11,2% en 2021, las ventas internas de vino cayeron 1,6% en 2022, con un consumo total de 8,2 millones de hectolitros, aunque la demanda de vinos varietales registró ventas récord en 2022 con 2,7 millones de hectolitros.



En cuanto a las exportaciones de bebidas, en 2022 totalizaron US$ 1005,4 millones, una disminución de 3,9% con respecto al año previo, mientras que, en cantidades, los despachos totales de bebidas cayeron 18,5% en estos meses.



El mayor precio medio de exportación explica la menor caída relativa en valores, gracias a la venta externas de vinos varietales de mayor precio.



Las exportaciones de vinos en volúmenes tuvieron una caída de 18,9% en 2022 (tras caer 16,6% en 2021), mientras que, en valores, las exportaciones de vinos tuvieron una leve merma de 5,4% y totalizaron USD 797,6 millones en el año.



Finalmente, a lo largo del año, se importaron bebidas por US$ 109,5 millones, un alza anual del 20% (tras crecer 17,8% en 2021), mientras que en volúmenes crecieron 19,9% (58,3 millones de litros).