Aumento para empleados de comercio: cuánto cobrarán en marzo según la categoría

Marzo significará el final de la paritaria 2022-2023 de los mercantiles, por lo tanto la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) comenzará a delinear de cuánto será el aumento salarial a partir de abril, mes en el que se completará la mejora del 101 por ciento.



El gremio fue uno de los primeros en cerrar un acuerdo el año pasado, del orden del 59,5 por ciento, que luego fue abierto estableciendo nuevos aumentos.



De esta forma, los salarios básicos de febrero (a cobrar en marzo) son de 165.900 pesos mientras que en marzo (a cobrar en abril), llegara a 182.700 pesos. En ambos casos, incluye el presentismo. Empleados de comercio: cuánto cobrarán en marzo El último acuerdo salarial consistió en un aumento 22,9 por ciento que se abonará en dos tramos remunerativos y acumulativos de la siguiente forma:



-13 por ciento en febrero (a cobrar a fines de ese mes o a comienzos de marzo) tomando como base de cálculo diciembre (remunerativo más no remunerativo).

-9,9 por ciento en marzo (a cobrar a fines de ese mes o a comienzos de abril) tomando como base de cálculo febrero (remunerativo más no remunerativo).



Los aumentos son remunerativos, pero las bases de cálculo serán los sueldos básicos de convenio y la suma no remunerativa del 59,5 por ciento que se estableció en mayo del año pasado. El 22,9 por ciento sumado al 59,5 del primer tramo totaliza un 82,4 por ciento en términos nominales, pero como es último acuerdo tienen una base de cálculo distinta, el incremento supera el 100% interanual.



Salarios de marzo



Categorías….. Básico……Aporte no remunerativo……….Total



Maestranza y Servicios



Categoría A------$ 120.824,42----$ 51.877,20--------------------$ 172.701,62



Categoría B---$ 121.174,19----$ 52.027,38----------------$ 173.201,57



Categoría C--$ 122.399,63---- $ 52.553,54-----------------$ 174.953,17



Administrativo



Categoría A--$ 122.137,30----$ 52.440,90------------------$ 174.578,20



Categoría B--$ 122.662,89----$ 52.666,57-------------------$ 175.329,46



Categoría C--$ 123.187,86----$ 52.891,97-------------------$ 176.079,83



Categoría D--$ 124.763,69--- $ 53.568,57-------------------$ 178.332,26



Categoría E---$ 126.076,57-- $ 54.132,27------------------ $ 180.208,84



Categoría F--- $ 128.002,49 ---$ 54.959,18 ------------------$ 182.961,67



Cajeros



Categoría A--- $ 122.574,83---$ 52.628,76 ----------------- $ 175.203,59



Categoría B---$ 123.187,86--- $ 52.891,97-------------------$ 176.079,83



Categoría C---$ 123.975,77--- $ 53.230,27-------------------$ 177.206,04



Personal auxiliar



Categoría A---$ 122.574,83---$ 52.628,76----------------- $ 175.203,59



Categoría B---$ 123.450,19----$ 53.004,61------------------$ 176.454,80



Categoría C--- $ 126.339,21-- $ 54.245,04-------------------$ 180.584,25



Personal auxiliar especializado



Categoría A--$ 123.625,69--$ 53.079,96---------------------$ 176.705,65



Categoría B--$ 125.201,21--$ 53.756,43---------------------$ 178.957,64



Vendedores



Categoría A-- $ 122.574,83--$ 52.628,76--------------------$ 175.203,59



Categoría B---$ 125.201,52--$ 53.756,56 -------------------$ 178.958,08



Categoría C--$ 126.076,57--$ 54.132,27---------------------$ 180.208,84



Categoría D--$ 128.002,49--$ 54.959,22---------------------$ 182.961,71



Además de estas categorías se encuentran las de chofer y ayudante de chofer, adicional por armado de vidriera y regímenes especiales. La antigüedad es el 1% por año trabajado y deberá aplicarse a las nuevas cifras remunerativas. En cuanto al presentismo, las cifras remunerativas deberán ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el artículo 40 del convenio colectivo de trabajo 130/75.

