Estiman que se perderán más de u$s10.000 millones en exportaciones por la sequía

El presidente de la Cámara de Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, aseguró que se perderán exportaciones por más de u$s10.000 millones debido a la sequía y afirmó que se trata de la "peor en tres años".



"La sequía nos está pegando un golpe muy duro, y es la peor de los últimos tres años. Si bien se ha repetido se ha intensificado porque se llevó puesto primero los cultivos de verano en materia de comercialización. Se perdió ahora el maíz de primera, y la perspectiva de la fuerte caída de soja y de maíz va a llevar a que el sector pierda exportaciones por más de 10 mil millones de dólares", expresó en diálogo con CNN Radio.



"Lo que no se puede cosechar no se puede comprar ni vender, entonces es una pérdida multimillonaria para este sector", agregó.



"Esta transición entre los cultivos de la fina con los cultivos de la gruesa lo sustituye el maíz de primera. Sin embargo no se sembró por falta de humedad, y ahí teníamos 8 o 9 millones de toneladas que probablemente se reduzcan muy significativamente. Hasta mayo tendremos un nivel bajo de embarques y un resultado igual en materia de divisas", analizó.



En este contexto de extrema preocupación en el sector de la molienda de soja, uno de los que más divisas aportan al país y que desde que hace años trabaja con capacidad ociosa, se conocieron esta semana las nuevas proyecciones de cosecha de soja y maíz que trajeron nuevas malas noticias.



Concretamente, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires llevó a la producción de soja hasta las 33,5 millones de toneladas, mostrando así una caída de 4,5 millones de toneladas respecto a la proyección previa. Las heladas del anterior fin de semana asociadas a la falta de agua que venía sufriendo el cultivo generaron la pérdida de más hectáreas productivas. Por el mismo motivo la cosecha de maíz sería de apenas 41 millones de toneladas, es decir 11 millones de toneladas menos que el ciclo anterior.



Incluso, puede haber más recortes porque las precipitaciones siguen sin llegar a la zona núcleo.