Massa cuestionó al FMI por los sobrecargos: "Es una política regresiva"

El ministro de Economía, Sergio Massa, cuestionó al FMI por no revisar su política de sobrecargos, por entender que se trata de una decisión "regresiva, porque recae sobre los países con mayores necesidades de financiamiento", como la Argentina.Los sobrecargos -también llamados sobretasas- son cobros adicionales que aplica el FMI sobre determinados préstamos que otorga, por lo cual encarecen las tasas de interés.Según Massa, esa medida es también "pro-cíclica, porque dificulta aún más la recuperación económica y la capacidad de repago y opaca, porque rara vez los países saben que deberán pagar sobrecargos".A su vez, indicó: "Las asimetrías ya existentes en las condiciones de financiamiento entre las economías en desarrollo y las avanzadas se han visto exacerbadas por el endurecimiento de los tipos de interés en muchas economías avanzadas".Al exponer en la segunda jornada de la Cumbre del G20 de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, en la ciudad india de Bengaluru, el jefe del Palacio de Hacienda señaló además que la pandemia, la guerra e Ucrania y la sequía por el cambio climático "condicionan la seguridad alimentaria global y desarrollo económico".Estas circunstancias "no sólo ponen en peligro la recuperación a corto plazo, sino que socavan la capacidad de los países para cumplir los objetivos de desarrollo a largo plazo", enfatizó.Massa indicó también que el financiamiento sostenible "presenta desafíos especialmente para los países en desarrollo" y que muchos de ellos "no tienen acceso a subvenciones y financiación climática en condiciones favorables para invertir en mitigación, adaptación y transición energética".En consecuencia, recalcó la necesidad de "incrementar las fuentes para la inversión en infraestructura social y sostenible", a la que consideró un "factor clave" para la recuperación económica, la competitividad y para dar respuesta a desafíos estructurales como el cambio climático, la urbanización y la digitalización.En este sentido, destacó el rol de los bancos multilaterales de crédito, pero llamó a "discutir otras alternativas de financiamiento" y a "proporcionar alivio financiero a los países que lo necesitan"."Tenemos en esta mesa países ricos en recursos económico- financieros y, por otro, países ricos en recursos ecosistémicos. Nuestro país es deudor financiero pero es acreedor ambiental. El patrimonio natural y la biodiversidad de nuestros países sirve a la humanidad, lo que nos convierte en acreedores no reconocidos frente a los acreedores financieros", subrayó el ministro.Y a la vez, reclamó: "Los mismos países que en este ámbito reclaman que pongamos en agenda la gravedad del daño de la guerra, den mandato a sus directores en los organismos multilaterales para que los que fuimos víctimas económicas de estos daños seamos escuchados en esos foros".La agenda de Massa en la India continúa este viernes con una reunión bilateral con el Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital de Francia, Bruno Le Maire.Luego, mantendrá encuentros con su par de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad; con el Director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel Van Trotsenburg; y con el Ministro Federal de Finanzas de Alemania, Christian Lindner.Más tarde, el ministro asistirá a una sesión sobre el Sector Financiero e Inclusión Financiera y la agenda finalizará con un tradicional "Ratrij Bhoj Par Samvad" (conversación durante la cena) y un programa cultural, detalló Economía. (NA)