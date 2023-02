CAME presentó plan para incrementar exportaciones al mercado brasileño

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le presentó al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, un plan para incrementar las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas locales al mercado brasileño.



En este marco, el embajador remarcó que “se está trabajando con las autoridades brasileñas para conseguir algún tipo de alivio para la transacción de bienes y servicios. Necesitamos un esquema de integración financiera con herramientas para el comercio entre ambas naciones”, informó a través de un comunicado, la entidad empresaria.



Además, resaltó la necesidad de mejorar la situación actual debido a que las importaciones desde Brasil totalizan US$ 12.000 millones por año.



“A partir del acuerdo firmado entre los presidentes Alberto Fernández y Lula Da Silva se estableció un clima favorable para incrementar el comercio bilateral. Nuestro trabajo diario es para que no se frene la industria nacional”, agregó Scioli.



A su vez, el presidente de CAME, Alfredo González, dijo que “colocar la producción de nuestras pymes en el país vecino es fundamental para facilitar el comercio de manera directa en un contexto de falta de divisas”.



De esta manera, desde CAME se inició un plan para apuntalar y potenciar las exportaciones de las pymes al estado de Paraná, en el sur de Brasil.



Durante los días 18, 19 y 20 de abril la entidad pyme participará con stand propio en la Expo Apras ’23, la Feria y Convención Paranaense de Supermercados.



“También estableceremos un showroom permanente para que las pequeñas y medianas empresas puedan disponer sus productos de manera directa en suelo brasileño”, explicó el secretario general de la entidad, Ricardo Diab.



Asimismo, destacaron que CAME apuesta a sumar empresarios argentinos del rubro alimenticio al evento paranaense.



Pymes de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe ya confirmaron su presencia. Además, el gobernador santafesino, Omar Perotti, y el del Chaco, Jorge Capitanich, representarán institucionalmente a sus provincias.



Por último, González resaltó que “la feria paranaense es muy importante en Sudamérica. CAME les dará la posibilidad a las pymes de toda la Argentina de mostrarse en un mercado como el paranaense, que tiene más de 11 millones de consumidores. Es un tamaño ideal para desarrollar el comercio”.



Participaron de la reunión el secretario de Hacienda de la entidad, Blas Taladrid, el vicepresidente, Alberto Kahale, el secretario de Prensa, Salvador Femenía, el secretario de Interior, Gerardo Díaz Beltrán, y el director del sector de Comercio Exterior de CAME, José Luis Lopetegui.