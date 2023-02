Dólar blue despertó tras seis jornadas y llegó a $379: el Central compró divisas

El tipo de cambio informal subió hoy dos pesos y se ofreció a $379, tras seis jornadas sin subas.La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 94% mientras que en enero el dólar informal avanzó $35 (+10,1%).En la Bolsa porteña, el dólar Contado con Liquidación (CCL) - operado con el bono Global 2030- sube 34 centavos (+0,1%) y se ubica en $368,80, mientras que en el mercado paralelo el blue se mantiene a $377.En tanto, la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubica en el 88,7% y se mantiene en su nivel mínimo desde el 11 de enero pasado.Por su parte, el dólar MEP- también operado con el bono Global 2030- registra un avance 44 centavos (+0,1%) y cotiza a $356,89. En consecuencia, el spread con el oficial se ubica en 82,64%.El Banco Central finalizó la jornada de hoy con compras por 4 millones de dólares y consiguió su segundo saldo positivo consecutivo tras los US$ 3 millones adquiridos ayer.La entidad monetaria no encadenaba dos rondas seguidas con compras desde el 16 de enero último.La semana pasada el Banco Central cerró con un saldo negativo de US$470 millones. Descontando los US$ 7 millones acaparados entre ayer y hoy, el BCRA acumula un rojo de US$ 896 millones en lo que va de febrero.En enero, la autoridad monetaria registró en total ventas por US$ 190 millones.En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $31 después de cerrar el 2022 en $346.En 2022, el dólar informal avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.Durante 2021, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).