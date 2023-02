Aduana detectó anomalías en las exportaciones de productora de pastas secas

Policiales Aduana detuvo una maniobra coordinada de contrabando de plomo y cobre

La Aduana descubrió que una importante empresa de pastas secas radicada en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, subfacturó 82 exportaciones hacia Chile trianguladas a través de Estados Unidos.Entre tributos adeudados e infracciones, a la firma podría caberle una multa de más de $320 millones en los términos del artículo 954 del Código Aduanero.Fue implementada desde 2020 en adelante, ya que previo a ello, las ventas eran realizadas al comprador chileno en forma directa.En efecto, los precios de venta a las intermediarias con nombres insólitos como GLOBAL GROUP 1234321 LLC y CV OF AMERICA LLC —radicadas en Florida y Nueva Jersey, respectivamente— son sensiblemente inferiores a los que se habían declarado cuando las exportaciones eran realizadas sin triangulaciones —en algunos casos, un 64% más bajos, indicó la Aduana.En todos los casos la mercadería fue enviada desde Tres Arroyos a Chile en forma directa, por lo cual no se observa ningún valor agregado tangible que aportaran las intermediarias estadounidenses para justificar los precios de refacturación en el hemisferio norte, consideró el organismo.Dado que las exportaciones salieron de la Argentina a través de Mendoza, la Aduana puso al Juzgado Federal N°1 de la mencionada provincia cuyana en conocimiento de las irregularidades y solicitó allanamientos sobre los domicilios comerciales y del despachante de aduanas.Así, con la colaboración de Gendarmería Nacional, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP procedieron al secuestro de documentación contable, comercial, patrimonial, financiera, bancaria, societaria y de comercio exterior.También incautaron facturas de compra venta, anotaciones y soportes magnéticos, ópticos, discos compactos, computadoras, teléfonos celulares y demás medios electrónicos de almacenamiento de datos, quedando todos los elementos a disposición del Juzgado Interviniente.Asimismo, la Aduana también detectó medios de transportes con dominio chileno cargando mercadería en el playón externo de la mencionada empresa sin contar con la debida documentación de exportación.En ese marco, dio intervención al Juzgado Federal de Necochea, que ordenó la inmediata interdicción de los citados medios de transporte internacional por posible infracción al Código Aduanero y flagrante transgresión del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT).También fue secuestrada, por no poseer la debida documentación respaldatoria al momento de la inspección, la totalidad de la mercadería dispuesta para salida al exterior, valuada en cerca de $40 millones.En el marco del acuerdo celebrado con los EE.UU., la Dirección General de Aduanas solicitará colaboración a la Unidad de Información Financiera (UIF) para poner en conocimiento de estas acciones a la FinCen (Financial Crimes Enforcement Network) de Estados Unidos.A su vez, también informará la existencia de operaciones sospechosas de lavado de activos por parte de los exportadores GLOBAL GROUP 1234321 LLC y CV OF AMERICA LLC.