Bahillo instó al diálogo ante la asamblea que harán entidades rurales

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, cuestionó el llamado a una asamblea nacional de productores para este viernes por diversas entidades rurales y llamó al diálogo, al tiempo que destacó la colaboración de la comunidad para prevenir el ingreso de Influenza Aviar en el circuito comercial.



“Tengo muy buen diálogo con la Mesa de Enlace, con coincidencias y disidencias, y por cuestiones de agenda en la última semana no he tenido comunicación con ellos. La verdad a mí, de alguna manera, me sorprendió esta convocatoria”, señaló Bahillo esta mañana en diálogo con Radio 10.



El secretario hizo referencia a la convocatoria a asamblea para el próximo 28 de febrero realizada por la Federación Agraria Argentina (FAA) que luego sumó la adhesión de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro.



La misma tendrá lugar en la autopista Buenos Aires – Rosario a la altura de la localidad de Villa Constitución.



En un comunicado, CRA señaló que “es tiempo de tomar decisiones reales, concretas y útiles” frente a los “gravísimos daños producto de la sequía”, en lugar de “parches, anuncios y burocracia”.



Frente a los reclamos, Bahillo consideró que “el diálogo es la forma de resolver y mejorar esto”, como se “venía trabajando”.



“No se puede decir que el Estado no está presente y que no está cerca; y que no nos estamos ocupando y no estamos trabajando. Obviamente la expectativa hay que ponerla en un lugar razonable porque no hay política del Estado que reemplace lo que es el ciclo normal de lluvias”, afirmó el funcionario.



Tras lo cual, agregó que el objetivo de su área es que “no se caiga ningún productor y que cada uno siga sembrando, trabajando e invirtiendo”.



En ese marco, Bahillo subrayó que “no se pueden negar” las medidas destinadas a los productores que tomó el Gobierno en los últimos meses.



“Además de las medidas de emergencias que se disparan a partir de las declaraciones de las provincias que contemplan fondos y algunos beneficios impositivos, hemos puesto en marcha un programa de compensación donde se inscribieron casi 4.500 productores e implicó una inversión de más de $ 3.600 millones para quienes tengan hasta 100 hectáreas de maíz y hasta 400 de soja”, recordó el secretario, respecto del programa que supone un aporte de $6.500 o $ 20.000 por hectárea de soja o maíz, respectivamente.



El funcionario también destacó el programa Impulso Tambero “con aportes de hasta $ 600.000 por cuatro meses para tamberos de hasta 5.000 litros diarios y un aporte adicional para los de hasta 1.500 litros”, el cual –afirmó- implicó “una inversión de más de $8.150 millones” y una inscripción de “casi 4.400 productores”.



También hizo referencia al programa de compensación Lanar que brinda una compensación de $600 por cabeza a pequeños y medianos productores de ovinos esquilables y que posee “alrededor de 1600” inscriptos; como también a los programas dirigidos al sector aviar y porcino.



Asimismo, recordó el anuncio de la semana pasada dirigido a productores ganaderos con limitaciones en la disponibilidad de recursos forrajeros, para los cuales se pondrá a disposición un subsidio del 40% del alimento necesario para el engorde de los animales en feedlot.



De todos modos, Bahillo manifestó su comprensión al hecho de que hay “productores que vienen de tres años de sequía”, con una campaña donde “la sequía no les dio oportunidad en ninguno de los cultivos” ya que, al contrario del año pasado, “el maíz la sufrió, pero a la soja le fue bastante bien y tuvimos cosecha récord de trigo”.



Por último, el titular de Agricultura valoró la “colaboración” de la comunidad en las medidas de prevención de la Influenza Aviar.



“La preocupación más importante que tenemos es que no ingrese en los circuitos productivos y en las granjas avícolas, más allá que no hay ningún riesgo de contagio a partir del consumo de carne aviar o huevo” ya que, de lo contrario podrían “cerrarse algunos destinos comerciales”.



Bahillo, junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer la creación de un programa para compensar a los productores que necesiten reponer aves afectadas, al tiempo que se dispuso un refuerzo presupuestario de $909 millones para mejorar la presencia y el control territorial de la enfermedad.