Paro bancario para este jueves: cómo funcionarán los cajeros en Paraná

Economía Ratificaron que este jueves habrá paro nacional bancario

La Asociación Bancaria ratificó para este jueves un paro nacional, luego de una negociación fallida por el salario con los empresarios del sector, en el marco de la negociación paritaria de 2023.consultó cómo se implementará la medida de fuerza en Paraná y cómo será el funcionamiento de los cajeros automáticos durante la huelga.“Después de tres reuniones fallidas, se determinó un paro de 24 horas en todo el país para este jueves con asistencia de los empleados a los lugares de trabajo. Y la medida de fuerza fue establecida con anticipación para que Anses adelante los pagos y no haya tanta aglomeración de personas en los bancos, y para los usuarios tomen los recaudos necesarios y no resulten afectados”, comunicó ael secretario general de La Bancaria, Ricardo Palma.Consultado a Palma por la modalidad que tendrá la huelga en Paraná, éste informó que para las 19 de este miércoles está prevista una reunión en la sede gremial, con todos los delegados de los bancos, “para determinar si habrá asambleas o movilización”.“Todavía no cerramos la paritaria por el año 2022, donde se acordó un aumento del 94.10%, pero este mes tuvimos una inflación del 6%”, indicó Palma y reconoció: “La paritaria es buena, pero el tema es el Impuesto a las Ganancias porque es una carga muy pesada para los trabajadores y por eso también pedimos a los bancos que tomen medidas en ese sentido”.La próxima reunión paritaria con las Cámaras empresariales está pautada para el próximo martes en la sede del ministerio de Trabajo de Nación.En relación aldebido al paro bancario, el sindicalista reveló que “serán cargados este miércoles y mañana, de acuerdo a la demanda que haya,. “De acuerdo a la demanda que haya, durarán con el efectivo que corresponde”, sentenció Palma.