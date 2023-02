Por la sequía, FARER exigió “medidas concretas” al gobierno nacional

Economía AFIP oficializó beneficios impositivos para productores afectados por la sequía

Política La Federación Agraria convocó a una asamblea de productores

¿Dónde está la ayuda que el productor necesita? se preguntaron desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) al emitir un comunicado tras los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, respecto de las medidas de ayuda al sector agropecuario por la sequía.Según indicaron desde la entidad agropecuaria, tras consultar con especialistas por la "letra chica" de las medidas proclamadas, apuntaron que “para la prórroga de los anticipos de ganancias el porcentaje de daño declarado debe representar el 50% de los ingresos del año anterior, lo cual es una medida excluyente que no tiene por fin ser una solución concreta”.Asimismo, en el transcurso de la semana, las entidades del agro recibieron la gacetilla del Banco Nación con los anuncios en materia crediticia de asistencia financiera a productores en Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario. “Las tasas del 74,5% son las mismas que se consiguen hoy para cualquier cliente, esté o no en emergencia, las tasas especiales caerán en el pasadizo de la burocracia y será imposible calificar, prorrogar los vencimientos por 90 días en primer lugar hace perder la bonificación obtenida previamente (al momento de haber tomado ese crédito) y ni hablar que 90 días no es un tiempo sustancial en el que se pueda solucionar el problema”, cuestionaron desde FARER. “¿Dónde está la ayuda que el productor necesita?”, fue la pregunta tras leer los anuncios de Massa.