El gobierno presentará proyecto de ley para beneficiar a productores afectados

“La próxima semana se enviara un proyecto de ley a la Legislatura para contemplar exenciones impositivas a los productores que por dos periodos continuos hayan declarado la emergencia”, adelantó el titular de la cartera de Economía. También se refirió a las paritas que se están llevando adelante con docentes y estatales.El beneficio alcanzará a quienes producto de la sequía, han tenido una pérdida superior al 50 por ciento de la producción. Son cerca de 3.000 los productores que ya se inscribieron y se estima que serán más.Al respecto, el ministro de Economía, Hugo Ballay, explicó en declaraciones a la prensa que "los anuncios que alcanza al sectores productivos son anuncios que se venían trabajando en diversas reuniones con la Mesa de Enlace referido fundamentalmente a la emergencia, la sequía y lo que está ocurriendo en ese sentido. Había un pedido de la Sociedad Rural Argentina de que cuando se declare emergencia en dos periodos continuos, se declare automáticamente desastre".En ese marco, explicó que "cuando hay una emergencia, se prorroga impuestos, y cuando hay desastre, se exime de impuestos. Es una diferencia sustancial. Entonces, el gobernador este miércoles anunció y de hecho estamos trabajando para la próxima semana enviar un proyecto de ley a la Legislatura que contemple esta solicitud de una de las instituciones".En esa misma línea, Ballay indicó que "en el mismo proyecto de ley también tenemos pendiente de cobro los anticipos del impuesto inmobiliario rural del año 2022 que por emergencia se habían prorrogado. En este caso, e independientemente que se emergencia, el proyecto de ley contemplará también la eximición del pago de esos tributos".Consultado sobre los plazos para que esta medida se concrete, el titular de la cartera Económica entendió que "se estima que la próxima semana se presentará a la Legislatura, a la Cámara de Diputados que habitualmente estos proyectos de ley es la cámara de origen. Demandará los tiempos legislativos y entendemos que es una medida que será acompañada por la totalidad de los legisladores, independientemente del color político. Esa es la aspiración que tenemos porque se está atendiendo un sector que realmente la está pasando muy mal. Luego del Senado, la promulgación. Entendemos que en ambas cámaras será tratado de manera inmediata", insistió.Luego, detalló que "los productores que se contemplarán serán los que realmente tengan el certificado de emergencia que implica haber hecho el trámite on line disponible en la página web de la Secretaría de Agricultura, y se determina en función de la zona del campo, qué es lo que produce, si es ganadería o si son cultivos. Es decir, alcanza a aquellos que realmente producto de la sequía han tenido una pérdida superior al 50 por ciento de la producción"."En la actualidad está cerca de 3.000 los productores que ya se inscribieron y estimamos que todavía hay un grupo que puede sumarse pero este sería el escenario que llegaría la ayuda", agregó.Al ser consultado sobre el tema paritarias para docentes y estatales, el funcionario dijo: "La visión es la misma de siempre: con el diálogo vamos a llegar a un acuerdo. Hay un compromiso del gobernador, ayer lo hizo nuevamente en forma expresa en el discurso y ya lo cumplimos el año pasado, que el salario no pierda con la inflación. Entonces hicimos una oferta a los gremios docentes y estamos a la espera de una respuesta, y seguramente en el transcurso de la semana próxima tendremos una nueva reunión"."Respecto a los gremios estatales pospusimos la reunión por un planteo de representatividad que tenemos que resolver y a partir de ahí nos sentaremos también con ATE y UPCN con el mismo objetivo: diálogo obviamente, reconociendo la representación que tienen y defender los derechos de los trabajadores, y nosotros también con la tranquilidad y seguridad que el compromiso que hagamos lo podamos cumplir", detalló, al tiempo que indicó que "al no haberse hecho esta reunión que teníamos prevista, seguramente vamos a iniciar ya con una propuesta concreta de salario pero además también en la paritaria surgen muchos otros temas que, en esa misma paritaria o en las sectoriales, se trabajan prácticamente todo el año con los gremios".El ministro de Economía consideró "una satisfacción" permanecer en ese cargo desde la asunción de Gustavo Bordet a la gobernación, hace más de siete años. "Soy un agradecido del gobernador por haberme confiado esta cartera y ahora sumarme también Producción. La economía depende de la política y tener una decisión política, como la que tiene nuestro gobernador, del ordenamiento, del equilibrio fiscal y demás que nos permiten hoy tomar esta medidas de apoyo por ejemplo a los sectores agropecuario, empresarial e industrial, como bien lo anunció ayer".