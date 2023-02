Los 10 autos más baratos que se venden por plan de ahorro en el país

A la hora de comprar un 0km, los planes de ahorro son una herramienta de financiación para los argentinos desde hace ya varias décadas. Se trata de una opción de pago en cuotas que acerca la posibilidad de adquirir un auto nuevo a personas que no tienen la suma de dinero disponible y no pueden o no quieren acceder a un crédito bancario.En los últimos años, los planes se transformaron en una alternativa para eludir los sobreprecios que parecen ser la regla de muchos concesionarios, dadas las demoras en las entregas y la escasez de modelos disponibles.En general, es una alternativa disponible para las versiones de entrada de gama, aunque hay excepciones. Las cuotas de los planes de ahorro son disímiles entre sí y se ajustan todos los meses en función de la variación de los precios de los autos. Así y todo, son una modalidad de pago no exenta de polémicas por un largo historial de estafas y planes con una letra chica y confusa, que terminan resultando en varios gastos administrativos adicionales poco claros y a menudo no detallados a priori.De hecho, a raíz de la numerosa cantidad de denuncias de usuarios argentinos que recibió a través de distintos canales, la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor estableció la obligación del botón de baja en los sitios web de las empresas que ofrecen planes de ahorro para comprar autos 0km. Además, son cada vez más las automotrices que publican “manifiestos” para guiar a los clientes que quieran suscribirse a esta práctica.Hecha esta salvedad, estos son los 10 modelos más baratos que pueden comprarse a través de plan de ahorro en este momento.El Fiat Mobi Like es una propuesta intermedia entre un crossover y hatchback pensado para a un uso mayormente urbano. Su motor Fire de 1.0 litros, ocho válvulas y cuatro cilindros, con 69 CV de potencia a 6.000 rpm y un torque de 92 Nm a 4.250 rpm, acoplado a una caja manual de cinco velocidades, permite un bajo consumo de combustible, uno de sus fuertes. Cuenta con una autonomía de 600 km, según la marca. Solo se vende por plan de ahorro.En este caso, la versión disponible para este plan de ahorro no es la más barata del C3. Su motor de 1.2 litros, con tres cilindros, 82 CV y 115 Nm asociado a una caja manual de cinco marchas también le da un consumo eficiente.El Renault Logan cuenta con un motor de 1.6 litros, 16 válvulas y 112 CV que logra una velocidad máxima de km/h y un consumo combinado de siete litros cada 100 km. Es el modelo más barato de la terminal francesa.La versión hatchback del Logan, comparte el mismo motor 1.6 naftero con 115 CV de potencia acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades y viene con llantas de 16 pulgadas. En su interior está equipado con una pantalla táctil de siete pulgadas y cámara de estacionamiento trasera.El Versa viene con un naftero de 1.6 litros, y cuatro cilindros que da una potencia de 118 CV, acoplado a una caja manual de cinco velocidades y tracción delantera. En su versión Sense cuenta con detalles como asientos de tela, aire acondicionados manual, seis airbags, sensores traseros, asistente de ascenso en pendientes, frenos ABS, distribución electrónica de frenado y llantas de acero con taza embellecedora de 15 pulgadas.El Joy Plus es el modelo que vende la marca estadounidense por plan de ahorro. Cuenta con un motor de 1.4 litros asociado a una caja manual de cinco velocidades. Entre otros detalles incluye un baúl con 500 litros de carga, llantas de acero de 15 pulgadas oscurecidas y parrilla frontal con detalles a juego.El sedán de producción nacional es el auto más vendido del mercado local. Viene equipado con motor 1.3 litros de 99 CV de potencia y esta asociado a una caja manual de cinco velocidades. La versión del plan de ahorro no es la más económica de la marca, pero agrega a su equipamiento estándar llantas de aleación de 15 pulgadas, faros antinieblas delanteros, sistema multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, cámara de visión trasera y climatizador automático.El Yaris es otro clásico global. Tiene un propulsor de 1.5 litros naftero de cuatro cilindros en línea que entrega 107 CV y está acoplado a una caja manual de seis marchas o una CVT de siete relaciones (en las versiones tope de gama). Su versión XS se ofrece con asientos de tela, siete airbags, sistema multimedia con pantalla táctil LCD de siete pulgadas, sistema de audio con seis parlantes, volante multifunción con control de audio, display y teléfono y llantas de acero de 15 pulgadas, entre otros detalles.El Polo Trend es el sucesor del histórico Volkswagen Gol en el mercado local. Viene con el conocido motor de 1.6 litros MSI aspirado de 110 CV de potencia asociado a una caja manual de cinco marchas. Su consumo promedio es de más de 13 km por cada litro de combustible, y alcanza una velocidad máxima de 174 km/h.El Stepway Zen es la versión aventurera del Sandero y desde hace unos años tomó nombre propio dentro de la gama Renault. Cuenta con el mismo motor de 1.6 litros y 115 CV. En su equipamiento incluye aire acondicionado de cuatro velocidades, apertura interna de combustible, apertura interna de baúl, desempañador de cuatro velocidades y comando satelital. Fuente: (LaNación)