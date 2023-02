Escasea “de manera inusual” la oferta de departamentos para alquilar en Paraná

¿Por qué no se ponen en alquiler los departamentos desocupados?

"El comodity inmobiliario es el departamento de un dormitorio”

Mucha demanda y poca oferta

La demanda en alquileres de departamentos no cesa en Paraná y desde una de las inmobiliarias de la cuidad sostienen que falta oferta se debe, en cierto punto, al retiro de unidades que antes se ofrecían para rentar.dialogó con Héctor Cejas, corredor inmobiliario, explicó a qué se debe el aumento de departamentos que permanecen desocupados.“Para los inquilinos que están buscando alquileres es una odisea. Lamentablemente, la oferta de departamentos escasea de una manera inusual debido al retiro de unidades que teníamos para alquilar. También la paralización de obras nuevas que se entregaban, algunas se han ido postergando por la dilatación propia del movimiento económico", aseguró y confirmó queAcerca de los departamentos desocupados que antes se alquilaban, Cejas dijo que. "La rentabilidad, históricamente, ha sido muy baja, debido a que la incertidumbre que genera la inflación y la Ley de Alquileres, la cual no te permite hacer actualizaciones salvo anuales, desalentó mucho poner las viviendas en alquiler”, expresó.“Por otro lado, hay otra situación que es la forma en que entregan los departamentos, en donde la situación económica generalizada hace que la posibilidad del inquilino de poder invertir en el departamento genera que lo entreguen en malas condiciones", explicó y estimó:. Para Cejas, estas cuestiones "desalientan por completo a un propietario que tiene la expectativa de tener una rentabilidad”.Con respecto a la búsqueda de unidades, remarcó: “Los departamentos de un dormitorio en Paraná es lo que más se encuentra. Los típicos edificios de la ciudad, donde se observa 24 o 25 departamentos, están constituidos por 6 o 7 monoambientes, 10 o 12 inmuebles de un dormitorio y cuatro o cinco de dos piezas, los cuales son muy escasos”.“Los de un dormitorio son los que más proliferaron en cuanto a producción en Paraná. En este momento, todos están ocupados y esto hace que la demanda de departamentos de dos piezas exista, pero las personas se acomodan en uno de un dormitorio porque no hay", y añadió Cejas quien además de ser administrador de consorcios, reveló quePor último, se refirió a que “el recambio de estudiantes genera una demanda extra, así como también la llegada del shopping que atrae gente, donde tenemos pedidos de empresas que nos piden departamentos. Hay un montón de situaciones que hicieron que la demanda aumente considerablemente y la oferta se haya sostenido o disminuido”.