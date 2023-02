Ya son 40 las librerías asociadas a Billetera Entre Ríos para reintegros del 30%

. De acuerdo a los datos a los que accedió. Los comercios adheridos a la Billetera Entre Ríos pueden consultarse en https://portal.entrerios.gov.ar/billetera/index.html “A Billetera Entre Ríos agregamos el rubro librería desde el 13 de febrero y hasta el 13 de marzo a los productos que ya estaban contemplados, que eran alimentos y productos farmacéuticos”, comunicó ael asesor legal de la dirección provincial de Comercio Interior, Hernán Rondan. Y agregó:“La billetera virtual espropulsado por el gobierno provincial junto al Banco Entre Ríos; los usuarios, para poder operarla, solo deben ser mayores de 18 años y residir en la provincia de Entre Ríos”, indicó Rondan al subrayar que. “La aplicación puede descargarse desde App Store y Play Store; se realiza con el DNI en mano y solo tarda unos cinco minutos porque es de manera casi instantánea”, sumó al respecto. La cuenta en Billetera Entre Ríos es totalmente gratuita.“Uno realiza la compra y a las 24/48 horas ya le aparece acreditado, el que puede volver a ser utilizado para una nueva compra o realizar una transferencia a una cuenta bancaria asociada”, especificó y remarcó: “Para poder utilizar la billetera virtuales decir que quien no tenga una cuenta bancaria, puede acercarse a un Entre Ríos Servicio, depositar el dinero, el que se le acredita en la cuenta, y cuando se le reintegra por la compra puede volver a usarlo o in nuevamente a la sucursal y retirar el dinero”.De acuerdo a lo que subrayó el asesor legal de Comercio Interior, Billetera Entre Ríos “es un medio de pago que puede usarse de lunes a domingos, con la salvedad de que las operaciones que se realicen de viernes a domingos no tendrán el reintegro del 30%”.Según refirió Rondan,al adherir la cuenta bancaria para poder realizar las compras con la tarjeta de débito del banco provincial”., valoró.Asimismo, comentó que, para el comerciante, Billetera Entre Ríos “es un canal más de venta y un efecto bola de nieve porque el usuario, al verse con este medio de pago, le solicita al mismo comercio el poder pagar con la billetera virtual”.