El dólar “blue” arrancó la semana en alza y subió a $380

El dólar blue arrancó la semana con una suba de tres pesos, a $380 para la venta en el microcentro porteño.En tanto, el MEP, también conocido como "Bolsa", aparece en pantallas a $355,04: 0,3% más que el valor de apertura.Por su parte, el contado con liquidación (CCL) cae casi 0,7 por ciento y opera a $368,70.La brecha cambiaria entre el blue y el oficial orilla el 100%. El billete informal viene de operar a la baja durante las dos ruedas anteriores, pero en el inicio de semana reflejaba tendencia alcista.En lo que va de 2023, el blue acumula una suba de $34, después de cerrar 2022 en $346.En tanto, el dólar minorista se vende a un promedio de $199,20, el ahorro a $325,46 y el turista a $394,97.El viernes, el Banco Central informó que las reservas brutas cayeron a US$ 40.008 millones, mientras que durante esa jornada la autoridad monetaria vendió US$ 67 millones en el mercado de cambios.Desde el lunes de la semana pasada, el organismo totalizó ventas por US$ 286 millones, un 8,3% más que en la semana anterior.El Banco Central ya resignó US$ 434 millones de sus reservas netas en lo que va de febrero, una suma que supera en un 122% al saldo negativo de US$ 187 millones que habían dejado sus intervenciones en febrero de 2022.El dólar financiero cotiza mixto, con el Contado con liquidación (CCL) anotando su mayor pérdida diaria en 6 jornadas, mientras que el MEP avanza levemente y recupera niveles de la semana anterior.El dólar cable desciende $1,48 (-0,4%) hasta $369,68. Así, la brecha con el mayorista alcanza el 92,9%.A contramano, el dólar bolsa se eleva 81 centavos (+0,2%) y opera a $355. El spread con el mayorista se ubica en 85,2%.Por su parte, el Banco Central en febrero no ha podido añadir reservas. "En lo que va del mes, la autoridad monetaria lleva un saldo vendedor en el mercado de cambios de más de US$ 400 millones, y también pierde reservas por la compra de bonos", indicó la consultora Fundcorp.