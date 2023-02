Precios Justos: oficializan las listas de los productos con valores congelados

Economía Más de 300 productos de la canasta escolar tendrán precios fijos durante marzo

La página web de la secretaría de Comercio tiene publicada las nuevas canastas de productos congelados del programa Precios Justos, que el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el viernes pasado junto al secretario de Comercio, Matías Tombolini, empresarios y sindicalistas en el CCK.Luego de unos últimos acuerdos y definición de productos, las nuevas canastas constan de alrededor de dos mil productos que estarán fijos hasta el 30 de junio.La variedad de productos de la canasta varía según la región geográfica que se consulte. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se pueden encontrar 1883 productos, en Mendoza, Cordoba y Santa Fe 1884, mientras que en la zona del AMBA 1840 según los datos que arroja el buscador por provincia. Para consultar los productos de cada región podés hacerlo ingresando aquí.Según lo informado por la secretaria de Comercio, es posible que no todos los productos estén a precios fijo los 5 meses hasta el 30 de junio, sino que algunos vayan rotando, para no quedar demasiado desfasados a través del tiempo. Además, confirmaron que productos que se mantienen del congelamiento original (un 65% de los productos aproximadamente), han tenido ajustes del 9% para actualizar el precio que tenían congelado desde noviembre. Y luego de este ajuste mantenerse para esta nueva etapa.Ante la consulta de Noticias Argentinas acerca si los precios ya deberían verse en góndola, fuentes de la Secretaria de Comercio indicaron que sí, que las listas han sido enviadas y puede haber alguna demora hasta que se reacomoden los sistemas y cartelería, pero no más allá de esta semana.Adicionalmente, el otro factor y el que aseguran es el más importante del programa continúa con aumentos mensuales al ritmo de 3,2% para 49.932 productos que estarán vigentes hasta el 30 de junio.En esta nueva versión ampliada de Precios Justos participan 482 empresas de 15 sectores. De la ampliación son parte además de consumo masivo, indumentaria, calzado deportivo, hogar y construcción, celulares, pequeños electrodomésticos, canasta escolar y educación, insumos industriales, textiles, motos, bicicletas, medicamentos y venta por catálogo.Si quiere conocer la lista completa de todos los productos disponibles en los supermercados debes ingresar acá: https://www.argentina.gob.ar/economia/comercio/preciosjustos/supermercados El Gobierno ha desarrollado, en conjunto con Amazon y Arsat, un tecnológico panel de monitoreo de cumplimiento de los acuerdos voluntarios, que sistematiza y perfecciona el trabajo diario de seguimiento, control, fiscalización y multas para quienes no respeten lo acordado en el programa.El panel de monitoreo procesa 15.000.000 de datos diarios que suben las empresas de manera voluntaria y brinda un panorama general de cumplimiento e incumplimiento que es posible visualizar de manera microsegmentada: por rubros, categorías y subcategorías y de manera geolocalizada por provincia, localidad y comercializadora.