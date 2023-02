Nueva misión del FMI visitará Argentina para avanzar en la negociación

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará esta semana la Argentina para avanzar en la revisión de las metas del cuarto trimestre del 2022 correspondientes al Acuerdo de Facilidades Extendidas, previo al desembolso de fondos de parte del organismo multilateral por alrededor de US$ 5.400 millones.



Un portavoz del FMI confirmó a Télam que el encuentro entre el "equipo técnico" y los funcionarios argentinos para la cuarta revisión del acuerdo ya comenzó en "formato híbrido" y que continuará esta semana con el arribo de la delegación a Buenos Aires para avanzar en un diálogo cara a cara.



"Las discusiones técnicas sobre la cuarta revisión del programa han comenzado en un formato híbrido. Se espera que un pequeño equipo técnico del FMI visite Buenos Aires esta semana para continuar con estas discusiones, y que esto sea seguido por una visita de las autoridades a Washington, D.C. hacia fines de mes para finalizar el trabajo técnico", señaló un portavoz del organismo.



Uno de los puntos que se analizarán será el de la meta de déficit fiscal, la cual se alcanzó a sobrecumplir, ya que se registró un rojo del 2,4% del PBI, levemente por debajo del 2,5% acordado con el organismo multilateral para todo 2022.



En cuanto a los números difundidos, el Ministerio de Economía informó que en "diciembre, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $502.128,2 millones. Así, entre enero y diciembre se acumuló un déficit primario de $1.955.140,8".



De cara a este año con una meta prevista del 1,9% del PBI en lo que respecta al déficit fiscal, se vienen grandes desafíos para la administración de las cuentas públicas, afectadas, entre otros factores, por la sequía que castiga al campo, que se estima que aportará cerca de US$ 10.000 millones menos de ingresos por exportaciones.



“Las continuas acciones políticas decisivas están comenzando a dar sus frutos. En un contexto externo e interno más desafiante, la implementación decidida de políticas, incluido el endurecimiento de las políticas fiscal y monetaria, está conduciendo a una reducción de la inflación, así como a mejoras en la balanza comercial y la cobertura de reservas", afirmó la primera Directora Gerente Adjunta y Presidenta Interina del FMI, Gita Gopinath, luego de la última revisión que se hizo en septiembre del año pasado.



Las metas fijadas en el programa incluyen un techo de emisión monetaria para asistir al Tesoro de 0,6% del PBI ($883.000 millones para todo el año) y, también, la obligación de acumular US$ 5.500 millones de reservas netas.



El Acuerdo de Facilidades Extendidas Argentina habilita un acceso a DEG 31.914 mil millones (equivalente a unos US$ 44 mil millones, o alrededor del 1.000 por ciento de la cuota) en 30 meses, luego de su aprobación el 25 de marzo de 2022, a ser entregados como contraparte de la aprobación de metas trimestrales fijadas en el programa.