Precios Justos: lista completa de productos en Entre Ríos y mapas de locales

El ministro de Economía, anunció la ampliación del programa Precios Justos hasta junio de este año, con una pauta promedio de aumento mensual del 3,2% para 49.832 productos elaborados por un total de 482 empresas.Entre los elementos que estarán incluidos en este beneficio se encuentran los útiles claves para la canasta escolar, además de los acuerdos ya vigentes por calzados hasta el 30 de abril e indumentaria e insumos industriales, hasta el 28 de febrero próximo.Al igual que ocurrió el año pasado, las familias de los estudiantes podrán acceder a una serie de artículos de librería con precios congelados.Si quiere conocer la lista completa de todos los productos disponibles en los supermercados debes ingresar acá: https://www.argentina.gob.ar/economia/comercio/preciosjustos/supermercados Es un acuerdo con las principales empresas fabricantes de calzado deportivo que establece una rebaja de hasta un 20% y un sendero de precios del 3% mensual en zapatillas seleccionadas de 30 marcas.Asics, Adidas, All Star, Bincontinentar, Converse, Coopershoes, Crocs, DC, Decker, Distrinando, Ferli Calzados, Fila, Grimoldi, Grupo Addnice, Grupo Dabra, Grupo Dass, Hush Pupies, ID Argentina S.A, Kalwer, Kappa, Kioshi, Lotto, Mimo, New Balance, Nike, Puma, Quicksilver, Roxy, Reebok, Rip Curl, Topper, Umbro, Vans y YaguarEs un acuerdo con representantes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) para mantener fijos los precios de la ropa por más de 60 días.Participan 60 marcas de indumentaria, entre las que se encuentran: Quiksilver DC Shoes Roxy, Viamo, Macowens y Devre, Grisino Broer, Paula Cahen D Anvers - Original Penguin, Ay not dead, Carmela Achaval, Rip Curl, Volcom, Santa Cruz, Independent, Zoo York, Lost, Juanita Jo, Amphora, 47 Street, Markova, Ayres, Billabong, La Martina, Perramus, Cheeky, Como Quieres, Cuesta Blanca, XL Extra Large, Cuesta blanca, Ginebra, Bachino, Yagmour, Las Pepas, Prüne, Mishka, Awada, Portsaid, Desiderata, Rapsodia, Baby Cotton, Caro Cüore, Bolivia, Etiqueta Negra, Old Bridge, VER, Tascani, Sweet, Juanita Jo, Midway, Bensimon, Vitamina, UMA, Kosiuko, Akiabaray Little Akiabara, Naum, Cardon, Pampero, Lázaro, GNZ González, Clara Ibarguren, Jazmín Chebar y RA Intertrading SA.Es un acuerdo con las principales proveedoras de insumos industriales (utilizados en la producción de alimentos y bienes de consumo masivo) que establece un sendero de precios por debajo del del 3,9% mensual en promedio.El acuerdo contempla: vidrio, plástico, cartón, aluminio, corchos, productos químicos y petroquímicos, y envases.Alpek Polyester Argentina, Aluar (+ 10 convertidores), Cartocor, Cattorini Hermanos, Danisco, Dow Chemical, Grupo Saportti, IFF, Nueva Cristaleria Rosario, Rigoleau, Solae, Tetrapack, Transclor, Veralia, PetroPack, Corchos de Argentina S.A.Sobre la educación en el país, Sergio Massa anunció que habrá dos medidas: por un lado, la fijación de costos en ciertos elementos; por el otro, un criterio único para el aumento de cuotas de escuelas privadas."Algunas provincias habían autorizado aumentos de hasta 40% para marzo. Pero se estableció un criterio único para todo el país, que se anuncia el miércoles que viene en el Consejo Federal de Educación, con una pauta que baja un 40% en promedio el aumento inicial", dijo. De esta manera, se establece hasta el 30 de junio un sendero de 3,5% en el caso de los colegios.El funcionario también agradeció a la Secretaría de Comercio, Ministerio de Educación y a las empresas, por su participación y compromiso en este. "Entendieron que el desafío era darle certidumbre al consumidor, que este sepa qué es lo que va a pagar, lo que va a gastar, contra lo que de alguna manera tiene previsto como ingreso", dijo. Además, agregó que "es clave que tengamos la